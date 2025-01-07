×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Volkan Demirel'den Beşiktaş maçı sözleri: Büyük takımlara karşı iyi oynadık

Güncelleme Tarihi:

#Bodrum FK#Volkan Demirel#Beşiktaş
Volkan Demirelden Beşiktaş maçı sözleri: Büyük takımlara karşı iyi oynadık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 17:29

Sipay Bodrum FK, 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Volkan Demirel, antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel gözetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı. Demirel, gazetecilere açıklamasında kupanın kendileri için "değerli" olduğunu belirterek "Kupa bizim için değerli. İnşallah iyi bir skor alırız. Daha az süre bulan oyuncularımızın oynayacağı bir maç olacak. Onlar için de kendilerini gösterme fırsatı olacak. Sonrasında önümüzdeki maça bakacağız." dedi.

BEŞİKTAŞ MAÇI: BÜYÜK TAKIMLARA KARŞI İYİ OYNADIK

Deplasmandaki Beşiktaş maçıyla ilgili soru üzerine ise Demirel "Geldiğimden beri büyük takımlara karşı iyi oyunlar sergilediğimizi gördük. Sadece elde edemediğimiz skordu.Yine iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Yine iyi konsantre olacağımızı düşünüyorum. Skor da yaparsak puan ya da puanlar alacağız. Kayseri'de kaybettiğimiz iki puanın telafisini belki bu maçta görebiliriz. Çünkü bu maçların konsantresi, havası başka oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHataysporda Yılmaz Vural sesleri Seçim öncesi açıklama: Anlaşmaya vardıkHatayspor'da Yılmaz Vural sesleri! Seçim öncesi açıklama: Anlaşmaya vardıkHaberi görüntüle

Demirel, 5 Ocak'ta sahalarında oynanan Bellona Kayserispor maçının hakemini de eleştirdi.

Sipay Bodrum FK'lı oyuncu Ege Bilsel de Ziraat Türkiye Kupası ve Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ifade ederek her iki maçtan da galip dönmek istediklerini dile getirdi.

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK maçı, yarın saat 13.00'te başlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bodrum FK#Volkan Demirel#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!