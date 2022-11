Volkan Demirel'den Arda Güler, Fenerbahçe, Altay Bayındır ve Emre Mor sözleri! Yeni Haaland'ı açıkladı...

Haberin Devamı

Süper Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, Fanatik'e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başta Fenerbahçe olmak üzere Emre Belözoğlu, Arda Güler, Emre Mor ve Altay Bayındır ile ilgili soruları samimiyetle yanıtlayan Volkan Demirel, Türkiye'de geleceğin yeni Haaland'ını da açıkladı.

Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

“Motivasyon unsurum her zaman başarılı olmak. Şu anda da öyle. Benim için başarı veya bir şeye ulaşmak veya bir şeyi elde edebilmek en büyük kazançtır, güvendir. O yüzden benim için ilk önemli şey başarıdır. Başarıya ulaşmak için hata da yapabilirim, insanların hoşuna gitmeyecek bir davranışta da bulunabilirim ama bunlar tamamen başarıya ulaşabilmek için. Hata yapa yapa doğruyu öğrenmeye çalışacağım. Eminim ki uzun vadede bu bana başarıyı getirecek. Yaşadıklarımızı futbolcu arkadaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Neyi nerede daha iyi yapabileceklerini, veya neyi yapamayacaklarını veya bir maçın hikayesinin nasıl olabileceğini anlayabiliyorum. Motivasyon, enerji, onları inandırma durumuna girebiliyorsunuz. Zaten benim teknik adamlıkta ilk baktığım şey ilişki. İlişkiyi eğer karşıdaki oyuncuyla iyi kurarsanız diğer konular arkasından gelmeye başlıyor.”

"Fenerbahçe ’de kalabilirdim"

“Hayatta kararlar alırken bazı riskleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Risk nedir, risk bakıldığında evet Fenerbahçe’de devam eden bir kariyer, sonrasında antrenörlük. Orada belki hayatına devam edebilirsin. Ben öyle bakmıyorum, her zaman omuzlarıma yük alıp onları taşımayı çok severim, onları taşımak bana çok büyük gurur ve onur verir. Karagümrük takımına gittiğimizde düşme hattıyla yakın mesafe vardı, düşme hattının 4 puan üzerinde aldık, kendi adımıza çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum imkanlarımız doğrultusunda.”

"Risk varsa mutluluk var"

“Hatay’a gelirken aldığımız takımın bir puanı vardı ama ben tek başıma karar almadım, ekibimle beraber tarttık. İşin özü şu; ne yapacağını bilen bir ekibe sahibim, özgüveniyle, inancıyla, ekibim ve arkadaşlarıma çok güveniyorum. Risk miydi, riskti. Ama buradaki başarı bize çok daha büyük mutluluk vereceğini bildiğimiz için mutluluk riskin önüne geçti. İnandığımız yolda mutlu olmak için şu an yürüyoruz. Geldiğimizden beri hedeflediğimiz bir puan vardı, 12-15 puan arası. Bunu yakaladık. Güzel bir takımla gerçekten yönetimiyle, başkanıyla, oyuncu arkadaşlarımla, hem de Hataylılar’la, burası keyifli bir yer, bizi seviyorlar, burada olmaktan çok mutluyuz. Böyle bir ortam oldu mu başarısız olman mümkün değil.”

"Basketbol topu gibi sekmem"

“Benim her zaman hedefim var. Mesela Hatay benim için bir hedefti, Karagümrük bir hedefti. Hatay’dan sonra bir hedefim var, Hatay’dan sonrasının sonrası da hedefim var. Hedef bitmez. Bir yere geldikten sonra eğer orayı yeterli görürseniz, orada basketbol topu gibi sekerseniz. Bir yere geldikten sonra başka bir hedef koyarsanız tırmanmaya başlarsınız. Herkesin bir hedefi var. Benim de hedefim Fenerbahçe, Milli Takım . Yurt dışında iyi bir takımda ülkemi temsil etmek.”

"Seneye çok başka olur"

“Bu sene ilk on içinde hedefimiz var. İlerleyen senelerde çok farklı şeyler düşünüyorum. Buranın içine girdikten sonra, buradaki çalışma ortamını, insanları gördükten sonra seneye çok farklı hedeflerle bir Hatayspor takımı olacak. Alışkanlıkları değiştirmek çok zordur, şu an alışkanlıklardan çıkmaya çalışıyoruz. Seneye bizim planlarımız, bizim kurgularımız, bizim isteyeceğimiz bir durum gerçekleşirse hedefleri başka bir yere çekebileceğime eminim. Hatay’da geldiğimden beri çok sevgi var, çok inanıyorlar, çok gurur duyuyorlar benimle. Ben de onlarla burada olduğum için çok mutluyum, hepsi aile gibi. Yemeğe, sohbete davet ediyorlar, her gören sarılıyor. Biz Fenerbahçe’de de bunu gördük ama buradaki insanların sevgisi biraz daha içten gibi geldi bana.”

"Emre Belözoğlu başı çekecek"

“Emre Belözoğlu ile ikinci kez rakip olduk. Çok iyi tanıdığım bir insan, beraber de çalıştık, saha içinde ne yapacağını biliyorum, saha dışında nasıl davrandığını biliyorum. Maçtan sonra da söyledim zaten ona ‘ben seni biliyorum’ dedim. Gireniyle çıkanıyla her mevkide iyi bir takımı var. 6 numaralı pozisyonda 6 tane oyuncusu var, 8 numaralı pozisyonda 8 oyuncusu var. Mevkisine göre oyuncu sayısı da var. Espri tabii. Biz 20 senelik arkadaşız, çok iyi tanıdığım bir insan çok da seviyorum. Türkiye’nin çok başarılı bir teknik direktör profili çıkarmaya ihtiyacı olduğu dönemlerde; bence Emre hoca bunların en başında gelenlerden bir tanesi.”

"Altay, Fenerbahçe'nin değeridir"

“Altay eleştiriliyor neden eleştiriliyor ben de anlamıyorum. Ben de eleştirildim zamanında. Bana bir kere jöle kutularıyla tesisi basmalar bile oldu. Altay şu an en iyi 2-3 kaleciden biri. Ben onun yaşında kaleye daha yeni yeni geçiyordum. Baktığınız zaman Altay’ın 100- 150’ye yakın maçı var. Bu çocuk Fenerbahçe’nin değeridir, kötü gol de yiyecek. Bunlar futbolda var. Yuhalamayla, ıslıklamayla hiçbir futbolcu ileri gitmez. En kral futbolcu bile geriye gider. Çok iyi Fenerbahçeli’dir, çok da iyi çocuktur. Altay Fenerbahçe’nin çok büyük bir değeridir.”

"Emre Mor'a yol gösterdik"

“Emre aslında kendi istedi bunun olmasını. Emre’ye sadece bu yolda yol gösteren olmadığını düşünüyorum. Biz bu yolu Emre’ye biraz daha açtık. Saha içinde, dışında neler yapması gerektiğini anlattık. Emre de kendini bildiği için, kendine inandığı için biraz daha yol kat etti. Kendinin farkında olan futbolcu yapamadıklarına kızar. Emre de kendisine kızıyor. Ne futbolcuya kızıyor, ne teknik adamına, ne taraftara... Biz de yapabileceklerini anlatarak, göstererek ona bir yol verdik, o da bu yolda yürümeye karar verdi. Şu an bence doğru yolda.

"Yeni Haaland Hatayspor'da"

Hatay’a geldiğimizde de Bertuğ örneğini vereceğim. Bertuğ 20 yaşında bir genç. Ama acayip bir fizik kalitesi, acayip bir bitiriciliği, acayip bir enerjisi, bitmek bilmeyen bir gücü var. Bunu çok iyi kullanırsa onda da çok iyi bir mesafe kat edeceğiz. Bence Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük santrfor olacak. Haaland, İbrahimoviç... Bu seviyelerin oyuncusu olabilecek bir oyuncudan bahsediyorum. Eğer dediklerimizi yaparsa... Biz yolu göstereceğiz. Bertuğ da yürürse eğer o da Türk futbolu adına çok büyük kazanç olacaktır.

"Şampiyonluğa en yakın takım Fenerbahçe"

“Jesus’u değerlendirmem çok saçma olur, çünkü kendini kanıtlamış, kendi kariyerine buraya geldikten sonra o görüntüsüyle, Fenerbahçe’nin konumuyla, şu anki durumuyla zaten her şeyi gösteriyor size. Sonuç almasaydı da ben bunu söyleyecektim. Bir teknik adam geçmişte iyiyse gelip hemen başarılı olacak diye bir şey söz konusu değil. Bazen tutmayabilir havasını, suyunu, ülkeyi sevmez, çalışma ortamını beğenmez ama bu seneki Jesus’lu Fenerbahçe hem kadro yapısıyla taraftarıyla her anlamda çok iyi görünüyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşacaklar gibi duruyor.”

"Arda'nın zamanlaması önemli"

“Arda Güler’i tanıyorum beraber de çalıştık, çok yetenekli ve İsmail Hoca zamanında geçen sene, bu sene de çok doğru zamanlarda doğru yerlerde oyuna giriyor. Bu sene Jesus’un da gelmesiyle biraz güveni ve oynama süresi de fazlalaştı, skora da katkı yaptı. Türk futbolu adına büyük bir yetenek. Bu yetenekleri doğru kullanmamız gerekiyor. Ne sen çok fazlasın demek lazım ne en ufak bir şeyde sen ‘yapamazsın’ yapmak lazım. Bunun seviyesini çok iyi belirlemek lazım. Bunu da bence Fenerbahçe takımı hem yönetimiyle hem hocasıyla çok iyi yapıyor.”

"Samandağ biberi önerimdir"

Yemek olayı burada çok iyi. Hani dünya mutfağında 200 tane meze veya yemek varsa burada onun iki katı bir bolluk var. Ama Hatay’a gelip de kilo almayan tek insan benim diye düşünüyorum. Onun da sebebi Samandağ biberidir. Herkese tavsiye ederim, günde 2-3 tane içebiliyorlarsa çorba ile beraber içsinler. Diyet programı gibi öneri verelim.”