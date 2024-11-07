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Volkan Demirel'den Alex de Souza sözleri: Zor olacak

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#Süper Lig#Bodrum Fk#Antalyaspor
Volkan Demirelden Alex de Souza sözleri: Zor olacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 18:26

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile oynayacakları mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ligde topladığı 11 puanla 13. sırada yer alan Ege ekibi, Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde antrenman yaptı.

Volkan Demirel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oyuncularının mücadelesinden ve performansından memnun olduğunu söyledi.

Takımına güvendiğini aktaran Demirel, "Her şey hemen olmayacak. Ama üç günde bile bu kadar anlayışın değişmesi ilerleyen haftalara daha inançlı bakmamı sağlıyor. Antalyaspor maçında skor ne olur bilmiyorum ama geçen maçtaki düzenimizi, tertibimizi sahaya yansıtmaya odaklanacağız." diye konuştu.

Demirel, son maçta eksik olanın gol olduğunu, defansif anlamda çok iyi oynadıklarını, bu hafta hücumları golle sonuçlandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ile uzun yıllardır görüştüğünü belirten Demirel, şunları kaydetti:

"Alex ile 10-11 senelik bir takım arkadaşlığım var. Bunun belli bölümlerinde kaptanlığımı yaptı. Hala görüşüyoruz. Eski Fenerbahçeli futbolcuların olduğu bir whatsapp grubu var. Oradan konuştuğumuz, ara ara buluştuğumuz, sevdiğimiz insanlar. Tabii ki Fenerbahçe'deki arkadaşlığımız, kardeşliğimiz bu hafta bizi rakip hale getirecek. Onun da inşallah teknik direktörlük hayatı uzun olur. Onlar için de zor bir maç, kolay bir maç değil. Bizim için de zor bir maç. Ama hak edenin kazanacağı, dostluğun kazanacağı bir maç olacağına eminim."

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#Süper Lig#Bodrum Fk#Antalyaspor

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