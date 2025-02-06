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Volkan Demirel'den 6 Şubat paylaşımı

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#Volkan Demirel#6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi#Sporanasayfa
Volkan Demirelden 6 Şubat paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 13:37

Teknik direktör Volkan Demirel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

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Hatayspor'u çalıştırdığı dönemde depreme Hatay'da yakalanan Volkan Demirel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabahı olmayan bir geceye uyandık ve hala o sabahı bekleyen insanlarımız var, çoğumuz için hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü. Yaşadıklarımızı kelimelere dökmek çok zor. Önlemlerin alınması ve bir daha böyle acıların yaşanmaması tek temennim. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara eski hayatlarına dönebilmeleri için dua ediyorum."

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#Volkan Demirel#6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi#Sporanasayfa

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