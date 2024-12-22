Volkan Demirel'de Şenol Güneş'e olay sözler: Terbiyesiz, şov peşindesin

Haberin Devamı

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'a tek golle mağlup olan Bodrum FK'de Teknik Direktör Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmamasına açıklık getirdi.

Karşılaşma öncesinde Şenol Güneş'in elini sıkmayı reddeden ve maç sonrasında da tecrübeli teknik adama ses vermeyen Volkan Demirel, çok sert açıklamalar yaptı.

"SENSİN TERBİYESİZ"

Şenol Güneş'in 6 Şubat depreminden sonra yaptığı açıklamaları hatırlatan Volkan Demirel, "Bazı olaylar var. Herkes kafasına göre yazar çizer. Benim camialarla hiç sorunum yok. Hepsine saygı duyarım. Bu iş benim şahsi işim. Ben iki zorluk yaşadım. Birini depremde birini babamı kaybedince. Konuşurken canım sıkılıyor. Bir insanın ölüye saygısı yoksa benim dirisine saygım yoktur. Biz can çekişirken, morgda ölüleri tespit ederken, 'Hatayspor oynayabilir' dedi Şenol Hoca, camiasına şirin gözükmek için. Depremin 12-13. günü. Ben bunu hazmedemedim. Gördüğüm yerde de dile getireceğimi söyledim. Şenol Hoca bunu yapacağımı bildiği için beni tünel çıkışı bekledi. Ben hiçbir hocanın tünel çıkışında beklediğini görmedim. Galibiyetin verdiği şeyle Şenol Hoca bana içeride 'Çok terbiyesizsin' dedi. Senin elini sıkmamakla terbiyesizsem terbiyesizim. Ancak sen ölen insanların ne durumda olduğunu bilmeden, camialara şirin gözükmek için bu hallere giriyorsan sensin terbiyesiz. Futbol camiasına beni herkes tanır. Kimseye saygısızlığım olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Hak edene en büyük tepkiyi veririm. Kimse de kusura bakmasın." diye konuştu.

Haberin Devamı

KORİDORDA GERGİNLİK

Öte yandan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle Volkan Demirel'e seslenen Şenol Güneş, karşılık bulamazken gerginlik devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş ile Volkan Demirel soyunma odalarına giderken diyaloğa girdi.

Volkan Demirel’in soyunma odası koridorlarında sesinin iyice yükseldiği ve Şenol Güneş’e, "70 yaşındasın şov yapıyorsun" dediği duyuldu.

MAÇ ÖNCESİNDE NELER YAŞANDI?



Trabzonspor - Bodrum FK karşılaşması öncesinde Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in uzattığı eli sıkmadı.

Haberin Devamı

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, mücadele öncesinde başarı dilemek için Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in yanına giderek elini uzattı.

Demirel ise Güneş'in elini sıkmadan yedek kulübesindeki yerine geçti. Yaşanan olayın ardından Güneş de kendi yerine doğru gitti.

ŞENOL GÜNEŞ NE SÖYLEMİŞTİ?

Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörlüğü döneminde 2023 yılında düzenlediği basın toplantısında "Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor. Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?" şeklinde konuşmuştu.

Haberin Devamı

VOLKAN DEMİREL NE YANIT VERMİŞTİ?

Volkan Demirel ise Şenol Güneş'e verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama 'Depremden sonra oynayabilirlerdi' dediler. Biz depremden sonra oynayamazdık. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. Liglere ara verildi. Lig tekrar başlarken ben cenaze arıyordum, o zaman maça çıkamazdık. Bu sene hayata devam ediyor, ligde varız ve Allah'a şükür dimdik devam edeceğiz"