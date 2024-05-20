Volkan Demirel - Zeynep Sever Demirel çifti boşanma kararı mı aldı? Olay iddia sonrası ünlü çiftten açıklama geldi...

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Sever Demirel ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti.

Demirel çiftinin boşanma kararı aldığı ve Zeynep Sever Demirel'in boşanma davası açtığı öne sürülmüştü.

"KARŞILIKLI KAHVEMİZİ İÇİYORUZ"

Teknik direktör Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı. Volkan Demirel'in paylaşımında, "Bazen (çoğu evlilikte olduğu gibi) tartışıyoruz, anlaşamıyoruz. Fakat boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz :))" ifadelerini kullandı.

21 Eylül 2010 tarihinde dünyaevine giren ünlü çift, evliliklerinin 14. yılını kutluyor. Çiftin Yade ve Yeda adında iki kız çocuğu bulunuyor.