Volkan Demirel: Yine üzüldüğüm bir maç oldu

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Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Fatih Karagümrük, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Oyuna iyi başladığımızı düşünüyorum. Henüz 2. dakikada yüzde yüzlük bir pozisyon kaçırdık. Daha sonraki dakikalar iki taraf için de ortada geçen bir maç oldu. Maçın son 15 dakikası oldukça hareketli ve heyecanlı geçti. Gol atanın kazanacağı bir maçtı. Takım olarak inşallah daha iyi olacağız" diye konuştu.

"İLAHİ ADALET DİYORUM"

Hatayspor lehine verilen penaltı pozisyonu hakkında da konuşan Atılay Canel, "Penaltı pozisyonunda hakem kararını yorumculara bırakıyorum. Bakalım nasıl yorumlayacaklar. Sonrasında rakip penaltıyı kaçırdı zaten. İlahi adalet diyorum" açıklamalarında bulundu.

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"PENALTIYI ATABİLSEK MAÇIN SEYRİ ÇOK DAHA FARKLI OLACAKTI"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise, “İlk yarı ortada olan bir maçtı. İkinci yarı bizim hakimiyetimiz sahada daha çok hissedildi. Yakaladığımız penaltıyı atabilsek maçın seyri çok daha farklı olacaktı. Yine üzüldüğüm bir maç oldu. Bugün ile birlikte 4-5 puan kaybetmiş olduk. Savunma anlamında daha iyi durumdayız ama ileride daha iyi olmalıyız. Yeni bir takımız, genç bir takımız. Yavaş yavaş toparlanarak lige daha iyi konsantre olacağız” diye konuştu.

Fatih Karagümrük Kulübü’nün kendisinde önemli bir yeri olduğunu söyleyen Volkan Demirel, “Benim teknik direktörlüğe adım attığım kulüp Karagümrük. Ben Fatih doğumlu bir insanım. Bunu her yerde söylüyorum. Bugünkü giydikleri forma da anlamlı bir forma. Depremi gönülden hisseden her insana minnettarız. Alparslan hoca benim teknik direktörlük dönemimde oyuncuydu. Yeni bir yola çıktı. Umarım zamanla daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.