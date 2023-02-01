Volkan Demirel yenilgi sonrası konuştu: "Tebrikleri hak ettiler"

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Demirel, "Gaziantep FK oynadığı oyun ve aldığı galibiyetle bugün tebrikleri hak etti. Biz ise oynadığımız oyunla, sahadaki duruşumuzla ve belki sahaya çıktığımız kadroyla belki maçın başında istediğimiz oyunu oynayabildik. Golü bularak avantajlı tarafa da geçtik ama sonrasında yediğimiz gol ve maçın içerisinde yaşananlar maçın bu noktaya gelmesine sebep oldu. Bunun bir çok sebebi var. Sahaya çıkan oyuncu grubumuz, sonrasındaki değişiklikler ve saha içerisindeki istediklerim beklediğimiz gibi olmadı. Aslında söylenecek ve konuşulacak bazı şeyler olabilir. Ama tabii ki ben mağlubiyetten sonra burada çıkıp bahane üretmek istemiyorum. Yenildik, Gaziantep'i ve Erdal hocayı tebrik ediyorum. Fazla söylenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.