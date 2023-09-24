Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel birlikte şarkı söyledi

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Fenerbahçe efsanesi ve Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel'in kuzeninin doğum günü partisine katıldı.
Volkan Demirel, eşiyle birlikte mikrofonu eline aldı ve İmkansız Aşk isimli şarkıyı söyledi.
😍 Hatayspor TD Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel birlikte, "İmkansız Aşk" şarkısını söyledi. pic.twitter.com/EN8DQ57rRb— Spor Arena (@sporarena) September 24, 2023
"FRIDA & DIEGO"
Zeynep Sever Demirel, etkinlikte Volkan Demirel ile birlikte çekildikleri fotoğrafı; 'Frida & Diego. Allah sonlarına benzetmesin.' notuyla paylaştı.