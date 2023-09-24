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Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel birlikte şarkı söyledi

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#Volkan Demirel#Zeynep Sever Demirel#Hatayspor
Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel birlikte şarkı söyledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 13:43

Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, dün akşam bir doğum günü partisinde eşi Zeynep Sever Demirel ile birlikte şarkı söyledi.

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Fenerbahçe efsanesi ve Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, eşi Zeynep Sever Demirel'in kuzeninin doğum günü partisine katıldı.

Volkan Demirel, eşiyle birlikte mikrofonu eline aldı ve İmkansız Aşk isimli şarkıyı söyledi.

"FRIDA & DIEGO"

Zeynep Sever Demirel, etkinlikte Volkan Demirel ile birlikte çekildikleri fotoğrafı; 'Frida & Diego. Allah sonlarına benzetmesin.' notuyla paylaştı.

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel birlikte şarkı söyledi

 

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#Volkan Demirel#Zeynep Sever Demirel#Hatayspor

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