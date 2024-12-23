Volkan Demirel ve Şenol Güneş'ten şok sözler!

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Bodrum Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında maç öncesi soğuk rüzgarlar eserken, maç sonu ise karşılıklı sert açıklamalar yapıldı. Maç öncesi Güneş’in uzattığı eli görmezden gelen Demirel, karşılaşma sonunda, “Bir insanın ölüye saygısı yoksa benim dirisine saygım yoktur. Biz can çekişirken, morgda ölüleri tespit ederken, Hatayspor oynayabilir dedi Şenol Hoca camiasına şirin gözükmek için. Depremin 12-13. günü. Ben bunu hazmedemedim. Gördüğüm yerde de dile getireceğimi söyledim. Şenol Hoca bunu yapacağımı bildiği için beni tünel çıkışı bekledi” dedi.

GÜNEŞ: ŞARK KURNAZLIĞI YAPIYOR

Demirel, şöyle devam etti: “Ben hiçbir hocanın tünel çıkışında beklediğini görmedim. Galibiyetin verdiği şeyle Şenol Hoca bana içeride ‘Çok terbiyesizsin’ dedi. Senin elini sıkmamakla terbiyesizsem terbiyesizim. Ancak sen ölen insanların ne durumda olduğunu bilmeden, camialara şirin gözükmek için bu hallere giriyorsan sensin terbiyesiz!” cevabını verdim.”

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Şenol Güneş ise Demirel’in bu sözlerine şu cevabı verdi: “Daha önce planlanmış bir şey. Oyunculara da söylemiş. Benim beyanatımı kendi kafasında kurgulamış. Deprem zamanında, ölüler üzerinden kendine menfaat sağlayıp duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Gaziantep’te maç oynanmaması gerekebilirdi, aldınız başka yerde. Hatay da öyle. Adana Demirspor oynadı, Malatyaspor oynamadı. Karmakarışık, adaletsiz bir şey. Bunun doğru olmadığını söyledim. Aklınca, şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Yakışmıyor. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez. Ona da hoş geldin demek zorundayım. Sen onu hareket olarak bana yaparsan, söylediğim lafın da arkasındayım.”

Maç öncesi Demirel, elini sıkmak için hareketlenen Güneş’i görmezden geldi. Güneş, 6 Şubat depremi sonrası Beşiktaş’ı çalıştırırken, “Hatay ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?” demiş, Demirel ise “Bazıları ‘Depremden sonra oynayabilirlerdi’ dedi. Biz oynayamazdık. Lig tekrar başlarken ben cenaze arıyordum” diye cevap vermişti.