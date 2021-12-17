Volkan Demirel ve Caner Erkin Fatih Karagümrük'te yeniden buluşuyor

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Fenerbahçe'de ve Milli Takım'da uzun yıllar birlikte forma giyen Volkan Demirel ile Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te yeniden buluşuyor.

Caner Erkin, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e imza atmıştı. Volkan Demirel de aynı dönemde Sarı-lacivertli kulüpteki antrenörlük görevinden ayrılıp yayıncı kuruluşta yorumculuk yapmaya başlamıştı.

Fatih Karagümrük'te Francsco Farioli ile yolların ayrılması ve Volkan Demirel ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmasıyla Caner Erkin ile Volkan Demirel yeniden buluştu.

40 yaşındaki Volkan Demirel, uzun yıllar takım arkadaşı olan, son olarak antrenörlüğünü yaptığı 33 yaşındaki Caner Erkin'in teknik direktörü olarak görev yapacak.