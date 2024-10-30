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Volkan Demirel Süper Lig'e resmen geri döndü! Bodrumspor ile 3 yıllık imza...

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#Süper Lig#Volkan Demirel#Bodrum Fk
Volkan Demirel Süper Lige resmen geri döndü Bodrumspor ile 3 yıllık imza...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 17:31

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, teknik direktör Volkan Demirel ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Volkan Demirel getirildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı olarak yollarını ayırmış ve yönetim heyeti, Taşdemir ve teknik kadrosuna çiçek takdim ederek veda töreni düzenlemişti.

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Yeşil - beyazlılar, Taşdemir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Volkan Demirel'in getirildiğini resmen duyurdu.

VOLKAN DEMİREL'İN KARNESİ

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini yapan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük macerasına Fatih Karagümrük'te başlamıştı. Demirel, Süper Lig'de son olarak Hatayspor'da görev yaptı. 21 Eylül 2022'de göreve başlayan ve 55 maça çıkan Demirel, 1.16 puan ortalaması tutturdu.

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8 aydır takım çalıştırmayan 43 yaşındaki çalıştırıcı Bodrum FK ile Süper Lig'e resmen geri döndü.

İLK MAÇINDA RAKİBİ ALANYASPOR

Volkan Demirel, yeni takımının başındaki ilk maçına Pazar günü Alanyaspor'a karşı çıkacak.

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#Süper Lig#Volkan Demirel#Bodrum Fk

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