Volkan Demirel, Süper Lig'e geri dönüyor! Adana Demirspor...

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Süper Lig’de oynadığı 6 maçta 1 puan toplayarak ligin dibine demir atan Adana Demirspor, teknik direktör Michael Valkanis ile yollarını ayırmıştı.
Yeni teknik adam arayışına giren mavi-lacivertliler, teknik direktör Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştirdi.
Demirel ile fikir alışverişi yapan Adana Demirspor, büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Demirel, “Adana Demirspor ile görüş alışverişi yaptık” dedi. Genç çalıştırıcı ile mavi-lacivertli takımın büyük ölçüde anlaştığı kaydedilirken, son karar bekleniyor.
SON OLARAK HATAYSPOR'U ÇALIŞTIRDI
Teknik direktörlük kariyerine ilk olarak 17 Aralık 2021'de Karagümrük'ün başına geçerek başlayan Volkan Demirel, 30 Haziran 2022 tarihinde görevinden ayrılmıştı. Karagümrük'ün başında çıktığı 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Demirel, daha sonra 21 Eylül 2022'de Hatayspor'un başına geçmişti. Genç teknik adam, 55 maça çıktığı Hatayspor'da 1.16'lık puan ortalaması tutturmuştu.