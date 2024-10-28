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Volkan Demirel, Süper Lig'e dönüyor!

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#Transfer#Süper Lig#Volkan Demirel
Volkan Demirel, Süper Lige dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 18:22

Son olarak Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u çalıştıran Teknik Direktör Volkan Demirel için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

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Geçtiğimiz sezon Hatayspor'dan ayrılan ve yorumculuk yapan Volkan Demirel için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig ekibinin Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştireceği ileri sürüldü.

Ligde çıktığı son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşan Konyaspor'un teknik direktör değişikliğine gideceği belirtildi.

Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yolların ayrılacağı ve yeni teknik adam arayışlarının başladığı iddia edildi.

Süper Lig ekibinin Çamdalı'nın yerine listeye Volkan Demirel ve Recep Uçar aldığı öne sürüldü.

SÜPER LİG'DE İKİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI

42 yaşındaki Teknik Direktör Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Süper Lig'de Karagümrük ve Hatayspor takımlarını çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Volkan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

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Teknik Direktör Recep Uçar ise son olarak Kayserispor'u çalıştırmıştı.

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#Transfer#Süper Lig#Volkan Demirel

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