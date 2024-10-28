Volkan Demirel, Süper Lig'e dönüyor!

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Geçtiğimiz sezon Hatayspor'dan ayrılan ve yorumculuk yapan Volkan Demirel için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Süper Lig ekibinin Volkan Demirel ile görüşme gerçekleştireceği ileri sürüldü.

Ligde çıktığı son 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşan Konyaspor'un teknik direktör değişikliğine gideceği belirtildi.

Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile yolların ayrılacağı ve yeni teknik adam arayışlarının başladığı iddia edildi.

Süper Lig ekibinin Çamdalı'nın yerine listeye Volkan Demirel ve Recep Uçar aldığı öne sürüldü.

SÜPER LİG'DE İKİ TAKIMI ÇALIŞTIRDI

42 yaşındaki Teknik Direktör Volkan Demirel, kariyerinde daha önce Süper Lig'de Karagümrük ve Hatayspor takımlarını çalıştırdı.

Karagümrük ile 24 maçta 1.71 puan ortalaması yakalayan Volkan Demirel, Hatayspor teknik direktörü olarak çıktığı 55 maçta 1.16 ortalama tutturdu.

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Teknik Direktör Recep Uçar ise son olarak Kayserispor'u çalıştırmıştı.