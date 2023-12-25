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Volkan Demirel: Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum

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#Volkan Demirel#Süper Lig#Hatayspor
Volkan Demirel: Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 22:58

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilen Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel açıklamalar yaptı.

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

Takımla konuşacağını ve düşüneceğini kaydeden Volkan Demirel, "Mağlubiyetin tüm sorumlusu benim. İçeride oynadığımız bir Kayserispor maçı, bir de bu maçta çok kötü oynadık. Bunun sorumlusu benim. İçimden çok söylemek şey geliyor. Bu takımı kuran benim. Fazla da bir şey yok benim adıma. Aslında konuşmak istiyorum ama... Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Bu ülkenin önemli takımlarından biri, her zaman saygı duyulmalı. Büyük takım olmak başka bir şey. Çok saygı duymamız gerektiğini söyledim. Belki çıkacakları tatil... Maçta konsantrasyon eksiği yarattı. Bu takımda her şeyi yapan, bu oyuncuları getiren benim. Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde söyleyebilirim. Düşüneceğim, konuşacağım, bakacağız. Oyuncularla konuşacağız, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız. Bütün suç benimdir. Dediğim gibi bakacağız." dedi.

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#Volkan Demirel#Süper Lig#Hatayspor

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