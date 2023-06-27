Volkan Demirel sosyal medya hesabından paylaştı! Görkem Sağlam, Hatayspor'da...

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Geçtiğimiz sezonu Giresunspor'da geçiren Görkem Sağlam, resmen Hatayspor'da.

Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, imza anını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Hoş geldin" notunu düştü.

GÖRKEM SAĞLAM KİMDİR?

Görkem Sağlam, 11 Nisan 1998 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde dünyaya geldi. 10 numara pozisyonunda görev yapan genç futbolcu kariyerine Wattensch ve Bochum altyapılarında başladı. Çeşitli altyapı yaş gruplarında mücadele eden Görkem, Hollanda ekibi Willem'de kendisini gösterme imkânı buldu. Almanya doğumlu olan genç oyuncu, Alman ekiplerinden Bochum altyapısında yetişti. Bu sezon ocak ayı transfer döneminde Hollanda ligi ekiplerinden Willem II'ye transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Giresunspor'a transfer olan Görkem, Çotanaklarda 31 resmi maça çıktı ve 2 gol attı. Giresunspor, Süper Lig'de tutunamayıp küme düşünce Görkem Sağlam'ın yeni durağı Hatayspor oldu.

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