Volkan Demirel sonrası Fatih Karagümrük'te ilk ayrılık! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

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Volkan Demirel'in teknik direktörlük görevine geldiği Fatih Karagümrük'te takımdan ayrılan ilk oyuncu Andrea Bertolacci oluyor. Süper Lig ekibi Kayserispor ile prensip anlaşmasına varan 30 yaşındaki futbolcu, Sarı-kırmızılı kulübün transfer yasağı engelini kaldırması sonrası imzayı atacak.

Kayserispor ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtilen Bertolacci, Sarı-kırmızılı takımın 68 Aksaray Belediyespor ile bugün oynayacağı maçı izlemek için şehre geldi.

Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük formasıyla 15 Süper Lig maçında süre alan Andrea Bertolacci, İstanbul temsilcisine 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

İtalyan orta sahanın ismi bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.