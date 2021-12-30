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Volkan Demirel sonrası Fatih Karagümrük'te ilk ayrılık! Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

#Transfer#Andrea Bertolacci#Fatih Karagümrük
Volkan Demirel sonrası Fatih Karagümrükte ilk ayrılık Galatasaray ve Fenerbahçe derken...

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Andrea Bertolacci, Sarı-kırmızılı takımla görüşmek için şehre geldi. İtalyan orta saha, Kayserispor'un bugün 68 Aksaray Belediyespor maçını izleyecek. Volkan Demirel'in göreve başladığı Fatih Karagümrük'te takımdan ayrılan ilk oyuncu Bertolacci olacak.

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Volkan Demirel'in teknik direktörlük görevine geldiği Fatih Karagümrük'te takımdan ayrılan ilk oyuncu Andrea Bertolacci oluyor. Süper Lig ekibi Kayserispor ile prensip anlaşmasına varan 30 yaşındaki futbolcu, Sarı-kırmızılı kulübün transfer yasağı engelini kaldırması sonrası imzayı atacak.

Kayserispor ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtilen Bertolacci, Sarı-kırmızılı takımın 68 Aksaray Belediyespor ile bugün oynayacağı maçı izlemek için şehre geldi.

Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük formasıyla 15 Süper Lig maçında süre alan Andrea Bertolacci, İstanbul temsilcisine 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

İtalyan orta sahanın ismi bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Andrea Bertolacci#Fatih Karagümrük

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