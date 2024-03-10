Volkan Demirel skordan da, oyundan da memnun değil

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda 1 puanın iyi görülebileceğini ancak kendisinin mutlu olmadığını ifade ederek, "Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Yüksek tempoda geçen bir maç oldu. İlk 15 dakika daha iyi oynayan taraf bizdik. İlk dakikalarda gelen gol ile öz güvenimiz geldi. Ama daha sonra Kayserispor’un oyununu oynaması başladı. Bunun akabinde 3 pozisyon buldular ve akabinde beraberlik golünü bulmayı bildiler. Biz de biraz daha skoru koruma düşüncesi ile biraz daha öz güveni sağlayamadık. Buradan kazanarak ayrılmak daha iyi olurdu. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü kurma adına 4 değişiklik birden yaptık. Kırmızı kart pozisyonu oldu, bu pozisyondan sonra aslında maç bizim için tekrar başlaması gerekiyordu. Bazı yaptığımız bireysel hatalarda Kayserispor belki ikinci golü atabilirdi. Şunu söyleyebilirim; bugün 1 puan aldık. Bakıldığında çok ciddi bir deplasmandan 1 puan almak iyi gözükebilir ama hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim. 3 puan almamız gerekiyordu. Çünkü biz 10 haftayı final haftası olarak düşünüyoruz artık. Bu hafta final anlamında birinci sınavımızdı, ne geçtik ne de kaldık. Şimdi önümüzde Samsunspor maçı var, çok önemli final niteliğinde. İnşallah sahamızda kazanarak milli takım arasına gireceğiz" diye konuştu.

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Hari Vukas: "Aldığımız puandan dolayı mutlu olmamız gerekiyor"

Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas ise, 10 kişi kalmalarının ardından aldıkları puan nedeniyle mutlu olduklarını söyleyerek, "Aslına bakarsanız maça iyi başlamadık. Erken bir gol yedik. Sonrasında beraberliği yakalama adına rakibin üzerinde baskı kurmaya çalıştık. Mümkün olduğu kadar oyunu kontrol edip, pozisyon oluşturmayı istemiştik maç öncesinde. Golü yedikten sonra da bu şekilde devam ettik ve beraberliği yakaladık. Sonrasında da birçok pozisyona girdik. Ne yazık ki yakaladığımız pozisyonları bitirme anlamında etkisiz kaldık diyebilirim. İkinci yarının başlarından itibaren de aynı oyunumuzu oynama gayretindeydik. Rakibimize mümkün olduğu kadar baskı yapmaya çalıştık. İkinci yarıda önemli birkaç fırsat daha yakaladık. Ama maçın sonlarına doğru 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra aldığımız puandan dolayı tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Rakibimiz maçın sonlarına doğru biraz baskı yaptı. Dolayısıyla aldığımız puandan dolayı mutlu olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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