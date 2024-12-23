Volkan Demirel - Şenol Güneş kavgası koridorlara taştı! Oyuncular o bölüme doğru koştu

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Trabzonspor-Bodrumspor maçı öncesinde Şenol Güneş, başarı dilemek için Bodrumspor'un hocası Volkan Demirel'e elini uzattı.

Ancak tecrübeli hocanın bu hamlesi Volkan Demirel tarafında karşılık bulmadı. Demirel, Güneş'in elini sıkmayı reddetti ve direkt kulübeye doğru yöneldi.

Maç öncesi başlayan gerginlik karşılaşma ardından iki teknik adamın birbirleri hakkında yaptığı sert açıklamalarla tavan yaptı.

KORİDORLARDA NELER YAŞANDI? 'TERBİYESİZLİK YAPMA'

İki teknik adam arasındaki tansiyonun maçın bitiminde soyunma odası koridorunda da devam ederken, gerginliğin kavgaya dönüşmesine ramak kaldığı iddia edildi.

61saat'in haberine göre maç sonunda Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş maç öncesi elini sıkmayan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel’e soyunma odasına giderken “Terbiyesizlik yapma” dedi.

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Haberin detayında Güneş'in bu sözlerine sinirlenen Volkan Demirel'in 72 yaşındaki meslektaşının üzerine yürüdüğü bilgisi aktarıldı.

'SOYUNMA ODASINA ZARAR VERDİ' İDDİASI

Bu esnada hızlı bir şekilde soyunma odasına giden Trabzonspor Kulübü’nün yedek oyuncuları, teknik direktörleri Şenol Güneş’e kalkan oldu. Kargaşa sonrası Volkan Demirel'in, Trabzonspor soyunma odasının çevresindeki bir bölüme zarar verdiği, Trabzonspor kulübünün Volkan Demirel'den şikayetçi olacağı da iddialar arasında...

VOLKAN DEMİREL, ŞENOL GÜNEŞ'İN ELİNİ NEDEN SIKMADI?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı dönem Beşiktaş'ın başında olan Güneş, ligde maçlara çıkmayan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'u ifade ederek "Gaziantep ve Hatayspor şu an nerede idman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Geçen sezon da orada yapabilirlerdi" demişti. Demirel bu nedenle Güneş'in elini sıkmadığını açıkladı.

"ÖLÜYE SAYGISI OLMAYANIN, BEN DİRİSİNE HİÇ SAYGI DUYMAM"

Maçın ardından iki teknik adam da 'el sıkmama' olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bodrum'un hocası Volkan Demirel, "Ölüye saygısı olmayanın ben dirisine hiç saygı duymam" ifadelerini kullandı.

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Demirel, "Öncelikle şunu söyleyeyim, benim camialara saygım her zaman sonsuzdur. Herhangi bir futbol adamına da bugüne kadar saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Bugünkü saygısızlık sayılıyorsa... Sebebini söyleyeceğim. Ben hayatımda iki kere zorlandım. Birisi babamın vefatında, birisi de deprem zamanı. Deprem zamanının 12'nci, 13'üncü gününde şimdi ailelerin acılarını tekrar hatırlatmak istemiyorum ama cenaze varken bizim futbol oynayabileceğimizi söylediler. Söyleyen de Şenol hoca. Ölüye saygısı olmayan insanın dirisine hiç saygım olmaz. Ne söylüyorum, ölüye saygısı olmayanın dirisine hiç saygım olmaz. Orada insanların neler çektiğini, o ailelerin neler çektiğini bir bilsin, camialara şirin gözükmek için de böyle açıklamalar yapmasın." dedi.

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Güneş'in bu sözlerinin kendisini çok üzdüğünü belirten Demirel, "Bu beni çok üzmüştü ki gördüğüm yerde söyleyecektim. Üç yıldır bu işi yapıyorum, hiçbir zaman beni tünelin başında beklediğini görmedim. Şenol hoca bunu tahmin etti, kendinin çünkü yanlış bir şey söylediğini. Orada beni beklemeye çalıştı. Ama ben bugün onunla selamlaşmayacağımı, hatta fotoğraf karesi vermeyeceğimi kendi içimde söylemiştim. Bunu tekrar söylüyorum, camialarla hiçbir alakası yok. Bu tamamen benim şahsi bir durumumdur. Bu yüzden eğer birine de yanlış lanse olduysa bu kamuoyundan özür diliyorum ama Şenol Güneş'ten hiçbir zaman özür dilemiyorum." ifadelerini kullandı.

"İT DE GELSE BEN HOŞ GELDİN DERİM"



Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş ise Demirel'e şu cevabı verdi:

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"Benim işim olarak görevim; gelene hoş geldin demektir. İt de gelse ben yine hoş geldin derim. Ama planlanmış bir şeydi bu. Benim kamuoyuna verdiğim beyanatı kendi kafasında kurgulamış. Ölüler üzerinden menfaat sağlayana saygı duymam ben."