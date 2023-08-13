Volkan Demirel: Sahaya çıkmamız bizim için bir mucize

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Mücadeleyi değerlendiren Osman Özköylü, "Bizim için hayal kırıklığı oldu. Hayallerimizde böyle bir şey yoktu. Maça kötü başlamadık, iyi başladık. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Pozisyonlara girdik ama gelen ikinci top yine gol oldu. Kalemize gelen ilk iki topun gol olması bizi etkiledi. Savunmadaki basit hatalar. Rakibin 4 etkili atağı var. Bizim de pozisyonlarımız oldu ama maalesef topu içeri atmayı beceremedik. İkinci yarı farklı bir şeyler yapmak isterken başlama düdüğüyle topu kalemizde gördük. Yapmış olduğumuz 3 değişiklikten sonra hamle şansımız azaldı. Daha fazla değişiklik yapmak istiyorsunuz ama elimizde alternatif yok. Çok üzgünüz ama bizim gerçek potansiyelimiz bu değil. Yeni takımız, toplama bir takımız, eksiklerimiz çok fazla. Transferde yeteri kadar hızlı hareket edemedik. Birçok oyuncumuz sonradan geldi. 2 gün önce gelen Oscar’ı oyuna sokmak zorunda kaldım. Eze’yi oyuna sokmak zorunda kaldım. Bize ligde güç katacak oyuncular maalesef aramıza hep geç katıldığı için hem fiziksel anlamda, hem taktiksel anlamda isteidğimiz seviyeye gelemedik. Önümüzdeki süreci doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Transfer için yönetimimiz uğraşıyor. Yapmak zorundayız. Hepimiz bu dersten olumlu sonuçlar çıkaracağız. Üzüntülü bir sonuçla karşı karşıya kaldık ama buradan çıkaracağımız sonuçlar ilerisi için daha pozitif şeyler olacaktır" dedi.

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"BU HAFTAKİ GİBİ KÖTÜ BİR GÖRÜNTÜ OLMAYACAK"



Süper Lig’in 2’nci haftasında Beşiktaş ile oynayacakları mücadele hakkında konuşan Özköylü, "Tabii ki bugünkü gibi olmayacak. Bu maçtan çıkaracağımız dersler var. Welinton bizimle 2 tane 45 dakika hazırlık maçı oynadı. Tzavellas aynı. Bu tip oyuncuların genel durumunu düşünerek en hazır oyuncuları doğru şekilde seçerek Beşiktaş maçına çıkacağız. Belki farklı bir oyunla, farklı bir organizasyonla çıkacağız. Yapacağımız analizler bizim için çok önemli. Bu haftaki gibi kötü bir görüntü olmayacak. Keşke zamanımız olsa ama zaman yok. Bu zamanı 1 haftalık süreçte ne kadar doğru kullanabilirsek o bizim için kar olacak" ifadelerini kullandı.



VOLKAN DEMİREL: BUGÜN SAHAYA ÇIKMAMIZ BİZİM İÇİN BİR MUCİZE



Bugün sahaya çıkmalarının bir mucize olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Bugün bizim adımıza sahaya çıkmak için önemli gündü. Bugün Hataylılara, depremzedelere umut olabildiysek, onları mutlu edebildiysek benim için en büyük galibiyet budur. Ben depremzedelere destek veren herkese teşekkür ediyorum. Biz bugün onlar için sahaya çıktık. Bugün sahaya çıkmamız bizim için bir mucize. Bugün 5 gollü galibiyet aldığımız için mutluyuz. Umarım tüm depremzedeleri mutlu edebilmişizdir" dedi.



"DUYGU OLMADAN BU İŞİ YAPAMAZSINIZ"



Volkan Demirel ilk golden sonra duygulanmasıyla ilgili, "Duygu olmadan bu işi yapamazsınız. Bugün sahaya çıktığımız, ilk golü attığımız için, birikmişlik olduğu için. Böyle bir yokluktan kalkıp desteklerle birlikte buralara gelmek. Bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasa, yönetimim olmasa, Hataylılar olmasa olmazdı" şeklinde konuştu.



"İYİ HAZIRLANDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"



Transferlerini erken yaptıklarını ve iyi hazırlandıklarını belirten Demirel, "Biz zaman açısından iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Oyuncularımın hepsini ben izledim ve yorumladım. Ne istediğimi biliyordular. Transferlerimizi sezon başlamadan yaptık. Eğer mümkün olursa bir transferimiz bu hafta içinde gelecek. Ne istediğimi, kafamda nasıl bir oyun planladığımı takıma iyi lanse ettiğimi düşünüyorum. İnanın benim şu an ne galibiyet ne mağlubiyetin bir önemi yok. Benim tek derdim depremzedelere umut olabilmek" diyerek sözlerini noktaladı.