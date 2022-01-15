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Volkan Demirel: 'Pesic, Türkiye'nin en iyi santrforu'

#Karagümrük#Volkan Demirel#Süper Lig
Volkan Demirel: Pesic, Türkiyenin en iyi santrforu

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Spor Toto Süper Lig’in 21’nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, konum itibarıyla zor durumda olan Rizespor’la karşılaştıklarını dile getirerek, "Maçtan önce çok saygı duyduğumuzu söylemiştim. Oyuna iyi başlamıştık. Belki golleri atabilseydik daha rahat olabilirdik. İkinci yarıda Rizespor 50 ile 70’inci dakikalar arasında oyunu ele aldı ama sonrasında değişikliklerle baskıyı kırdığımızı düşünüyorum. 2-0’lık güzel bir galibiyet. Geldiğimden bu yana takımdan memnunum. Çok iyi geri dönüşler alıyorum. Fiziksel anlamda antrenmanları biraz daha yoğunlaştırmaya çalışıyoruz ama maç aralıkları fazla olmadığı için biraz daha neşeli şekilde antrenmanları tamamlamaya çalışıyoruz. Koşu mesafelerine baktığımızda takımın fiziksel olarak iyi olduğunu görüyoruz. Milli arada daha da iyi olacaktır" dedi.

"ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZ EKSİK"

Futbolda cezalılar, sakatlıklar ve hastalıklar olabildiğini dile getiren Volkan Demirel, "Maça 2 günümüz var en iyi şekilde hazırlanacağız. Önemli oyuncularımız eksik ama eldeki arkadaşlarımızla elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"PESIC TÜRKİYE’NİN EN İYİ SANTRFORU"

Pesic’in Türkiye’nin en iyi santrforu olduğunu kaydeden Demirel, "İzlediğimi gördüğüm kadarıyla bunu bana kanıtladı ve kendisini tanıdıktan sonra daha çok emin oldum. Takımın önemli isimlerinden. Kendisiyle ilgili hedefim olduğunu söyledim ve bu hedefe doğru ilerliyoruz. Salih de çok iyi karakteri ve takımı için en iyisini yapmaya çalışan bir arkadaşımız, Maçtan önce kendisine gol atacağını söylemiştim, golü de attı ve beni de haklı çakırda. Bütün takımdan memnunum" ifadelerini kullandı.

HAMZA HAMZAOĞLU: HAKLI BİR MAĞLUBİYET ALDIK 

Karagümrük’ü tebrik ederek sözlerine başlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Üstün bir oyun oynadılar ve maçı kazandılar. Biz maçın başında zaman zaman iyi şeyler yaptık golden sonra biraz daha baskın göründük rakip sahada ama çok etkili olduğumuzu söyleyemem. İkinci yarıda da gol ararken gol yedik 2-0’dan sonra oyun Karagümrük’ün kontrolüne geçti, hak edecek oyunu oynayamadık. Haklı bir mağlubiyet aldık. 3 gün sonra oynayacağımız Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Transferde de elimizi çabuk tutmamız gerekecek, aynı oyuncular üzerine yük bindi biraz daha takviyeye ihtiyacımız var gibi görünüyor" dedi.

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#Karagümrük#Volkan Demirel#Süper Lig

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