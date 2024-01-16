Volkan Demirel: Oyuncuların öz güveni arttı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Sakaryaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna yükselen Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, farklı galibiyetin takımın öz güvenini artırdığını belirtti.

Uzun süredir 3 puan alamamalarının oyuncularda baskı oluşturduğunu dile getiren Volkan Demirel, "Biliyorsunuz uzun zamandır kazanamadığımız bir periyot var. Bu biraz baskı unsuru oluşturuyordu oyuncularda. Bugün 5 golle kazanmaları ki, Sakaryaspor'un da kendi ligindeki Göztepe maçına kadar serisi vardı. Göztepe maçında serileri bozuldu. Hocaları da çok iyi bildiğim, tanıdığım, kardeşim benim. Onun da doğum günü, doğum gününü kutluyoruz. Güzel bir maç oldu bizim adımıza. Sakaryaspor'a ligde başarılar diliyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki hedefleri hakkında gelen soruyu yanıtlayan Demirel, "Bizim her zaman hedeflerimiz var ama hedefimiz kupayı almak vesaire değil. Maç maç bakıyoruz. Bugün güzel bir galibiyetle kazandık. Şimdi önümüzdeki turda kimin çıkacağını bekleyeceğiz. Ligde bu hafta Kasımpaşa ile çok önemli maçımız var. Hem o maç öncesi moral oldu hem de oyuncuların öz güveninin biraz daha arttığını düşünüyorum. Bu maç bizim adımıza çok artı şeyler getirdi." diye konuştu.

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TURGAY KARSLI: "KONSANTRASYONUMUZU LİGE ÇEVİRECEĞİZ"

Sakaryaspor Yardımcı Antrenörü Turgay Karslı ise kötü oynayarak mağlup olduklarını ifade ederek, "Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Skordan ve oyundan şu an bahsetmek çok doğru olmaz, sonuç ortada. Kupada Hatayspor'a bu yolda başarılar diliyorum. Umarım hedeflerine ulaşırlar. Biz tekrar kendi yolumuza ve kendi rayımıza döndük. Ligde olan mücadelemizi sürdürmek için tekrar lige dönüp, konsantrasyonumuzu ve ihtiyaçlarımızı oraya doğru çevireceğiz" şeklinde konuştu.