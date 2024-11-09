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Volkan Demirel: 'Oturmuş bir sistem var, her şey bir anda değişmiyor'

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#Bodrum Fk#Volkan Demirel#Süper Lig
Volkan Demirel: Oturmuş bir sistem var, her şey bir anda değişmiyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 17:20

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, ikinci yarıda baskılı bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Bir de gol bulduk ama girdiğimiz 2-3 net pozisyonu sonlandıramadık. Takımımın bana verdiği karşılıktan memnunum." dedi.

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Demirel, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında izleyenler için güzel bir maç olduğunu söyledi.

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Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında Bodrumspor'un iyi oynadığını ifade eden Demirel, ilk yarının ikinci periyodunda konsantrasyon düşüklüğü yaşadıklarını ve bu nedenle 3 gol yediklerini dile getirdi.

Yedikleri gollerin top kayıpları sonucu geldiğine dikkati çeken Demirel, "İkinci yarı baskılı oyunla üstünlük sağladık. Bir de gol bulduk ama girdiğimiz 2-3 net pozisyonunu sonlandıramadık. Takımımın bana verdiği karşılıktan memnunum. İstediğimizi yapmaya çalışan bir takım var. Oturmuş bir sistem var, her şey bir anda değişmiyor. Üstüne koymaya çalıştığımız planlar var." dedi.

Demirel, iyi puanlar alarak sıralamada üstlere çıkmak istediklerini sözlerine ekledi.

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#Bodrum Fk#Volkan Demirel#Süper Lig

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