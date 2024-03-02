Volkan Demirel: Kırmızı bölgeden uzaklaşmak istiyoruz

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 kaybeden Hatayspor'da Teknik Direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Ligde kalmak için önemli maçlara çıkacaklarını kaydeden Volkan Demirel, "Hafta içi hazırlandık, rakibi tanımlamaya çalıştık ama bakıldığında bile bile bu golleri yedik. Kazanmak ve puan almak isterdik. Tehlikeli bölgede olduğumuzu biliyoruz ama daha 10 hafta var. Fenerbahçe'nin klasik arka direk ortalarıyla golü yedik. Gol yedikten sonra bu takıma karşı dönmek zor oluyor. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp, bu kırmızı bölgeden uzaklaşmak için elimizden geleni yapacağız. Ortada bir 30 puan var. Bu senenin barajı biraz yukarda olacak. 43'ü bile görebilir. Son sırada bir varız. Bu 2-3 galibiyete bakar. İçeride alacağımız galibiyetler o bölgeden uzaklaştırabilir. Bu 10 haftada en iyi puanı alıp ligde kalmak istiyoruz." dedi.

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Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "İlk yarı, tam böyle oyuna biraz ortak olabileceğimiz bir durumda, kalecinin vurduğu uzun topta, ikinci topu almaları ve sol kenardan yapılan ortada arka direkte yediğimiz bir gol. Çok müsait bir zamanda geldi, müsait bir şekilde geldi. İkinci gol de Fenerbahçe'nin klasik, o arka direk ortaları, Cengiz kendini boşa çıkardı ve iyi vuruşla golü buldular" diye konuştu.

"KAZANMAMIZ GEREKEN YA DA PUAN ALMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI"

İkinci yarıda 2-0'dan sonra kendileri için oyunun zorlaştığını kaydeden Volkan Demirel, şöyle devam etti: "Oyuncu değişiklikleri yapmaya çalıştık. Bu sürede de belli başlı pozisyonlara girdik ama bu skoru değiştirmeye yetmedi. Neticesinde 2-0 mağlup olduk. Kazanmamız gereken ya da puan almamız gereken bir maçtı. Çünkü artık kırmızı bölgeye doğru kesinleşti durumumuz ve orası için mücadele edeceğimiz belli oldu. Ama dediğim gibi kırmızı bölge için çok mücadele eden takım var. Burada son 10 haftada fazla puan toplayan takım bence ligde kalacaktır. Daha rahat edecektir. Çünkü önümüzde 10 haftada 30 puanlık bir puan var. İnşallah bunu en iyi şekilde toplayabildiğimiz puanı toplayarak biz de ligde kalmaya çalışacağız."