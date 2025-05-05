Volkan Demirel, Jose Mourinho'ya çok sert çıkıştı: 'Ne gördün ki yoruldun? İstifa etmesi lazım!'

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında taraftarının önünde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte sarı - lacivertliler bitime 4 hafta kala lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı. Siyah-beyazlılar ise Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde 3.'lük hedefi adına önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kritik derbiyi Asist Analiz YouTube kanalına değerlendiren Volkan Demirel, Portekizli teknik adamı istifaya davet etti.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;

"F.BAHÇE'LİLERİN YÖNETMESİ LAZIM"

"Fenerbahçe'yi, Fenerbahçelilerin yönetmesi lazım. Sergen Yalçın ya da Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye olmaz. Fenerbahçeli değiller. Ben kendim hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Şu an birinci konu Mourinho'nun istifa etmesi olması lazım."

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"HEP Bİ SORU İŞARETİ VAR"

"4 maç kaldı, Fenerbahçe'nin iki kalecisi de 20 maç üstü oynamış, iki santrforu da 20 maç üstü oynamış. Bu takımın birinci santrforu kim? Birinci kalecisi kim? Hep bir soru işareti var."

"NE GÖRDÜN Kİ YORULDUN?"

Fenerbahçe taraftarının Mourinho'yu istifa ettirmesi lazım. Bu para büyük para. Bu parayı yönetimde kim olursa olsun, Fenerbahçe ödeyecek. Mourinho bugün Fenerbahçe'nin birinci sorunudur. 'Çok yoruldum' dedi. Ne gördün ki yoruldun?"

"BAHANESİ YOK"

"İster hak et, ister hak etme! 1-0 mağlup olmuşsun ve Beşiktaş senden 20 puan geride, iki maç oynamışsın ikisinde de mağlup olmuşsun. Bunun bahanesi yok. Mourinho, sorunu başka bir yerlere çekmeye çalışıyor."

"F.BAHÇE TARAFTARI CANINI VERİR"

"Üzülen taraftarın gelmesi lazım. Kale arkası ve maraton üstlerin kombine fiyatlarını 1907 ₺ yapın, gelsinler. Forma kaç para? 3 bin Lira. Az para mı? Asgari ücretin yüzde 15'i. Fenerbahçe taraftarı fedakar taraftardır, canını verir."