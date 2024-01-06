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Volkan Demirel: 'İlk defa bir maça puan almaya geldim, puanlar değil... Onu da beceremedik'

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#Hatayspor#Volkan Demirel#Süper Lig
Volkan Demirel: İlk defa bir maça puan almaya geldim, puanlar değil... Onu da beceremedik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2024 17:17

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sezonu iyi bitirmek için mücadele vereceklerini söyleyerek, "Bugünkü maçla artık aşağılarda mücadele edeceğimizi gösterdik. Önümüzdeki iki tane içeride rakiplerimizle oynayacağımız maçlar var. Bunları kazanıp yola devam etmek istiyoruz. Buraya puan veya puanları almaya geldik. İlk defa bir maça puan almaya geldim, puanlar da değil ama bugün beceremedik. Önümüzdeki maçlara bakıp sezon sonuna kadar inşallah en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız" diye konuştu.

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#Hatayspor#Volkan Demirel#Süper Lig

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