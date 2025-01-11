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Volkan Demirel hem şaşırdı hem sinirlendi! VAR 'penaltı' için çağırdı, hakem 'penaltı yok' dedi

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#Süper Lig#Bodrum Fk#Beşiktaş
Volkan Demirel hem şaşırdı hem sinirlendi VAR penaltı için çağırdı, hakem penaltı yok dedi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 20:53

Sipay Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldukları mücadelede hakem kararlarına tepki gösterdi.

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Sipay Bodrum FK, maçta iki kez penaltı beklerken hakem Mehmet Türkmen'in kararları tepki çekti.

Beşiktaş - Sipay Bodrum FK maçının 29. dakikasında konuk ekip Bodrum FK penaltı bekledi.

Kullanılan köşe vuruşunda Ciro Immobile topu uzaklaştırırken ikili mücadeleye girdiği Seferi yerde kaldı ve bir süre yerden kalkamadı.

Ciro Immobile'nin Seferi'nin bacağına müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen'e itirazlarda bulunan Sipay Bodrum FK'li oyuncular, Türkmen'in VAR ile görüştüğünü söylemesi sonrası bekleyişe geçti.

Daha sonra VAR'dan inceleme uyarısı gelmeyince oyun kaldığı yerden devam etti.

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Volkan Demirel hem şaşırdı hem sinirlendi VAR penaltı için çağırdı, hakem penaltı yok dedi

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BODRUM FK BİR KEZ DAHA PENALTI BEKLEDİ

Müsabakanın 67. dakikasında Beşiktaşlı Uduokhai ile Bodrum FK'li Taylan Antalyalı arasındaki pozisyonun ardından Bodrum FK bir kez daha penaltı bekledi.

Ceza sahası içindeki pozisyonda Uduokhai'nin ayağına bastığını söyleyen Taylan Antalyalı, hakem Mehmet Türkmen'e penaltı itirazında bulundu.

Hakem Mehmet Türkmen oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen izleme uyarıyla monitörün başına geçti.

Monitörde pozisyonu inceleyen Türkmen, kararını değiştirmedi ve oyunun devam etmesini istedi.

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VOLKAN DEMİREL ÇOK SİNİRLENDİ

VAR'dan gelen uyarıya rağmen hakem Mehmet Türkmen kararını değiştirmezken Bodrum FK cephesinden itirazlar yükseldi.

Bodrum FK'li oyuncular, pozisyonun penaltı olduğunu söyleyip Türkmen'e itirazda bulunurken Teknik Direktör Volkan Demirel ise bu karara hem şaşırdı hem tepki gösterdi.

Volkan Demirel, pozisyonu monitörde izlemesine rağmen kararını değiştirmeyen hakem Mehmet Türkmen'e tepki gösterirken dördüncü hakemin yanına giderek pozisyonu anlattı.

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#Süper Lig#Bodrum Fk#Beşiktaş

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