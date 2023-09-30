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Volkan Demirel hedefini açıkladı! “Depremzedelere...”

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#Hatayspor#Volkan Demirel#Anadolu Kulüpleri
Volkan Demirel hedefini açıkladı “Depremzedelere...”
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 16:42

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Sivasspor deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılan Hatayspor’da Teknik Direktör Volkan Demirel, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

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Volkan Demirel, “Namağlup olarak devam etmemiz güzel bir durum. 1 puana sevindik ama kendi adıma mutlu değilim. Son dakikalarda Sivas biraz daha galibiyete yakındı. İki takımı da tebrik ediyorum. Ben hiçbir zaman sebeplerin arkasında sığınmıyorum. Bize program veriyorlar ve onlara uyuyoruz. Her yönden zorlanıyoruz biz. Biz zorluklarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Seyahatler bizi yoruyor ama biz bunların altına sığınmayacağız. Bizim hedefimiz bu sene başka. Bu sene benim hedefim Hatay’da depremzedelere umut olmak. Geçen hafta Trabzonspor’u yendiğimiz de Hatay’dan bana görüntüler geldi. Şampiyonluk kutlaması gibi kutlamayalar yapıldı. O beni çok mutlu etti” dedi.

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Zeynep Sever Demirel: Volkan Demirel'e birçok teklif gelmesine rağmen Hatayspor'u bırakmayı bir saniye bile düşünmediHatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, "Volkan kendisine birçok farklı yerden teklif gelmesine rağmen bir saniye bile Hatayspor’u bırakmayı düşünmedi. Bu konuda benim yetkim olmadı. Onun kendi fikriydi. Kendisi devam etmek istedi, ben de ona saygı duydum. Benim açımdan böyle bir karar aldığı için Volkan’ın gözümde bulunan yeri daha çok arttı" dedi.
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#Hatayspor#Volkan Demirel#Anadolu Kulüpleri

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