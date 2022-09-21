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Volkan Demirel: 'Hatayspor'un hak ettiği hedeflere ulaşması için çalışacağız'

Güncelleme Tarihi:

#Hatayspor#Volkan Demirel#Süper Lig
Volkan Demirel: Hataysporun hak ettiği hedeflere ulaşması için çalışacağız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 21:49

Hatayspor ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Volkan Demirel, "Hatayspor'un hak ettiği hedeflere ulaşması için çalışacağız" dedi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Volkan Demirel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Bu sezon 6 lig maçında 1 puan alabilen güney ekibinde yaşanan teknik adam değişikliği sonrası, Volkan Demirel resmi sözleşmeye imza atarken sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Demirel, "Atakaş Hatayspor ile yeni bir yola çıktık. Başta Başkan Lütfü Savaş olmak üzere tüm yönetim kuruluna teşekkür ederim. Hatay halkının ve Hatay Spor camiasının desteği ile Hatayspor'un hak ettiği hedeflere ulaşması için çalışacağız" ifadelerine yer verdi.

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