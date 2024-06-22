Volkan Demirel hatalı golü yorumladı: Samet bıraksa Altay alacaktı

Haberin Devamı

Teknik direktör Volkan Demirel, EURO 2024'te A Milli Takımımızın Portekiz'e 3-0 kaybettiği maçı değerlendirdi.

TRT 1'de maç sonrası konuşan Demirel şunları söyledi:

Hepimiz çok üzgünüz. Bu maça dair umudumuz vardı. Umudumuzun nedeni, ilk maçta hepimizi tatmin eden bir Milli Takım vardı. Bir önceki maç, bu maça umut taşıdı. Bugünkü maçtan en azından 1 puan beklentimiz vardı. Liderliği düşünmemizi sağlayacaktı. Çok konuşulacak şey var. Benim en çok dikkatimi çeken, çok pas hatası yaptık. Bir takım böyle bir turnuvada bu kadar pas hatası yapıyorsa 3-0, 4-0, 5-0 da kaybedebilir.

Yine kendi elimizde. İyi bir galibiyetle yine grubu ikinci sırada bitirebiliriz.

"SAMET BIRAKSA ALTAY RAHATÇA ALABİLİRDİ"

Altay çıkıp, Samet'in pas vermesine gerek kalmadan da alabilirdi. Ama saha içindeki konsantre... Bıraksa Samet, Altay çok rahat alacaktı. İletişim kopukluğu var. Ama bugünkü maç oyuncu üzerinden değil, tüm oyuncular etkisiz kaldı. Takım olarak iyi değildik. Tüm takım olarak kötü bir durum vardı.

Haberin Devamı

"DAĞINIKLIK, KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ"

Çok geri oynamaya başladık pas yapmaktansa. Defans anlamında çok hata yaptık. Pas hatası yaptık, rakibe verdik. Rakip, pas aramıza çok girdi. Bir dağınıklık, konsantre eksikliği vardı. Bu maç geçti. Artık son maç, bizim kendi elimizde olan bir durum. İnşallah gruptan çıkacağız.

"KOMPLE BİR HATA VARDI"

Bir kişiye burada hata yaptı dememek lazım, bugün komple bir hata vardı. Bu maçın tamamen unutulmasını ve son maça konsantre olunması gerektiğini düşünüyorum.