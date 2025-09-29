Volkan Demirel, Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'den ayrılığını anlattı: 'Tümer abinin telefonunu açmadı, bir şey var!'

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktörü Domecio Tedesco, yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Gökhan Gönül ile ilgili şöyle konuşmuştu:

"Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak. Gökhan'ın yerine birini istemeyeceğiz. Çok iyi bir teknik heyetimiz var. Zeki Hoca var. Kendisi uzun yıllardır bu kulüpte, iyi bir insan ve çok iyi bir antrenör. Dürüst ve net şekilde bize yardımcı oluyor. Bizim için onun sorumluluğunun artması çok iyi. Böylesi bir değeri kenara itmek yerine daha çok faydalanmak daha iyi."

Volkan Demirel, maç sonrası değerlendirmesinde hem Gökhan Gönül kriziyle hem de Tedesco'nun bu sözleri ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tedesco'nun Gökhan Gönül açıklaması sırasında Zeki Murat Göle'yi övdüğü sekansa vurgu yapan Volkan Demirel, "Başkasını överek Gökhan Gönül hakkında mesaj vermeye çalışmak doğru değil bence. İlla ki bir şeyler yaşanmış ki yollar ayrıldı. Bunun öncesi var mıydı, bu karar neden bu kadar ani alındı, bunları Tedesco’ya sormak lazım. En doğru cevabı o verecektir" ifadelerini kullandı.

'BANA ENTERESAN GELDİ'

Gökhan Gönül'e ulaşılamamasının kendisine enteresan geldiğini belirten Volkan Demirel, "Tümer Metin, ‘Gökhan’ı aradım açmadı, mesaj attım cevap vermedi’ dedi. Ben aramadım çünkü üstüme düşen bir şey değil ama Tümer ağabeyin aramasına rağmen açmaması bana enteresan geldi. Demek ki ortada bir şey var. Belki karşılıklı, belki tek taraflı ama sonuç olarak Gökhan Gönül şu an itibarıyla içeride değil" şeklinde konuştu.

TEDESCO'NUN ETKİSİ VAR MI?

Gökhan Gönül kararında Tedesco'nun etkisi olduğunu düşündüğünü söyleyen Demirel "Benim Gökhan Gönül hakkında bildiğim özel bir şey yok ama bence bu karar Tedesco ile alakalı. Olayın buraya gelmesinde hocanın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Başkanın mazbata süreciyle aynı döneme denk geldi ama başkanın doğrudan böyle bir tasarrufa girmesi bana pek olası gelmiyor. Daha çok hocanın kararı gibi duruyor" dedi.

Gökhan Gönül'ün cuma günkü idmanda olmadığını söyleyen Volkan Demirel, "Fenerbahçe çarşamba günü maç oynadı. Perşembe günü idmana çıkıldı ancak cuma günü yapılan antrenmanda Gökhan Gönül yoktu" diyerek sözlerini tamamladı.

