Volkan Demirel, Galatasaray'ın Beşiktaş galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımla çılgına döndü: Hemen kulüpten gönderirim!

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oldu. Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta kozlarını paylaştı.

Büyük bir mücadeleye sahne olan derbide kazanan taraf, 2-1'lik skorla sarı - kırmızılılar oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 90+4. dakikada Ernest Muçi'den geldi.

Bu skorun ardından puanını 28'e yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 20 puanla 4. sırada yer aldı.

Karşılaşma sonrasında Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından Beşiktaş'a göndermeli birçok paylaşım yapıldı.

'ASMAYA KURDUM SALINCAK' PAYLAŞIMI

Siyah - beyazlıların yapmış olduğu 'Düdüklerin Efendisi' paylaşımını alıntılayan Galatasaray'ın videosunda 'Asmaya Kurdum Salıncak' ninnisi yer alırken, Beşiktaş'ta bulunan 'Kartal' heykelinin yakın çekimi görüntülendi. O esnada da ninnide bulunan 'Uyumadı gitti yavrucak' sözleri ve ağlayan bebek sesi duyuldu.

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VOLKAN DEMİREL'DEN TEPKİ

Galatasaray'ın bu paylaşımı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, spor yorumcusu Volkan Demirel'den büyük bir tepki geldi.

TV100'de konuşan Demirel, paylaşımı yapan kişinin kulüpten gönderilmesi gerektiğini belirterek "Bu nedir ya? Kaç yaşındasınız siz? Bunlar çok basit şeyler. Seviye var ya seviye, bu paylaşımla ancak onları güldürürsün. Bunu kim yapıyorsa yarın kulüpten gönderirim. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe fark etmez. Bu ne abi, bu ne lan? Senin galibiyetinin değerini düşürüyor, saçmalık! Böyle şeyleri görünce sinirleniyorum." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN 1 NUMARASI GALATASARAY

Derbide iki golü duran toptan bulan Galatasaray, bu alanda Avrupa'nın zirvesinde yer alıyor.

Geçen sezondan bu yana duran top ile 24 gol bulan sarı-kırmızılılar; Arsenal, Leverkusen, Manchester City ve Bayern Münih'i geride bıraktı.

Bu sezon 13 duran top golüyle şov yapan Galatasaray'ın diğer golleri ise şöyle geldi:

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13: Akan oyun

2: Kotratak

1: Penaltı

2: Kendi Kalesine