HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Volkan Demirel, Galatasaray'ın 2 yıldızına talip oldu!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 09:46

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray’dan iki oyuncuyu istedi.

Gençlerbirliği, transfer çalışmaları hızlandı. Özellikle Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle ivme kazanmak isteyen Başkent ekibi kadrosuna katmak istediği isimleri tek tek belirledi.

FENERBAHÇE BEKLEMEDE

Volkan Demirel'in transferde ilk hedefleri Fenerbahçe'den Emre Mor ve Cenk Tosun olmuştu. Genç teknik adam, hem oyuncularla hem de kulüple konuşmalara başlanırken, Tedesco'nun da kararı için bir yandan beklenmeye başlandı.

GÖZÜNÜ GALATASARAY'A DİKTİ

Volkan Demirel bu kez de transferde hız kesmeyerek gözünü Galatasaray'a dikmiş durumda. Forma şansı bulamayan isimleri kadrosuna katarak ligin 2. yarısına iddialı bir kadro kurmak isteyen genç çalıştırıcı girişimlere başladı.

YUSUF DEMİR'E TALİP OLDU

Galatasaray’da gözden çıkarılan isimlerden Yusuf Demir’e teknik direktörlüğünü Volkan Demirel’in yaptığı Gençlerbirliği talip oldu. Taraflar görüşürken, Başkent ekibinin henüz genç oyuncuyla mutabakata varmadığı bildirildi.

BERKAN KUTLU İÇİN DE ONAY ÇIKTI

Volkan hocanın Galatasaray’dan ayrıca Berkan Kutlu’yu da istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar her iki oyuncuya da transfer izni verdi.

#Galatasaray#Volkan Demirel#Gençlerbirliği

