HABERLERSpor Haberleri

Volkan Demirel: 'Galatasaray rakibimiz değil!'

#Gençlerbirliği#Volkan Demirel#Galatasaray
Volkan Demirel: Galatasaray rakibimiz değil
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 23:09

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray'a 3-2 kaybettikleri maçın ardından mağlubiyeti değerlendirdi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Volkan Demirel'in öne çıkan açıklamaları;

"İLK TAKIM OLDUK"

"İlk yarı evet, istediğimiz gibi planladığımız gibi gitti. İkinci yarı Tongya'nın golü olsa istediğimiz gibi gidecekti. Hep anlattık, kenar ortalar... İlkay'ın oyuna girmesi maçın çözümüydü. İlkay'ın girmesiyle topla buluşmaları iyi yaptı. Vallahi berabere kalmadığımız için üzülüyoruz. Yenecek durumdaydık. Birçok pozisyon yakaladık. Galatasaray'u bu sezon burada bu kadar zorlayan, bu kadar pozisyona giren ilk takım olduk. Hem lige hem Şampiyonlar Ligi'ne uygun oyuncuları var. Ekibimi tebrik ediyorum, üzgünler. İyi yoldayız. Umuyorum ki önümüzdeki haftalarda daha istenen sıralamalara geliriz."

"GALATASARAY RAKİBİMİZ DEĞİL"

"Galatasaray rakibimiz değil. Şimdi haftaya cuma, rakibimiz Kocaelispor ile oynayacağız. Buna benzer bir atmosfer olacak. Buradaki oyunu tekrarlayacağımızı düşünüyorum. Anlattığımızda anlayan oyuncularım var. Oyunculara söyledim, iyi yoldayım. Kısa zaman oldu. Antalya kampında bu oyunla alakalı konuşmadık, bugünkü oyun farklıydı. Arka arkaya yediğimiz goller boynumuzu büktü. Mücadeleden yana sıkıntı yok."

#Gençlerbirliği#Volkan Demirel#Galatasaray

