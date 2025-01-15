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Volkan Demirel, Fenerbahçe'den transfer yapıyor! Cenk Tosun her an imza atabilir...

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#TRANSFER#Volkan Demirel#Cenk Tosun
Volkan Demirel, Fenerbahçeden transfer yapıyor Cenk Tosun her an imza atabilir...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 11:49

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki Bodrum FK, Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'u kadrosuna katmak için harekete geçti.

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Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, transferde atağa kalktı. İlk olarak İsviçre'nin Zürih takımından kanat oyuncusu Jonathan Okita'yı renklerine bağlayan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçeli Cenk Tosun transferi için görüşmelere başladı.

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İleri uca takviye yapmak isteyen Ege ekibinin Fenerbahçe'de bir türlü şans bulamayan milli golcünün transferi için oyuncu ve sarı-lacivertlilerle temas halinde olduğu öğrenildi.

Volkan Demirel, Fenerbahçeden transfer yapıyor Cenk Tosun her an imza atabilir...

VOLKAN DEMİREL ÇOK İSTİYOR

Teknik Direktör Volkan Demirel'in de Cenk'i çok istediği, milli oyuncunun da Bodrum FK'nın teklifine olumlu yaklaştığı kaydedildi.

Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 33 yaşındaki milli golcü, sarı-lacivertlilerde 10 resmi maça çıktı. Toplam 97 dakika sahada kalan Cenk, bir türlü düzenli oynama şansı elde edemedi. Süper Lig'de Beşiktaş'la 3 şampiyonluk yaşayan, 2 kez Türkiye Kupası kazanan Cenk, 2018 Premier Lig'e o dönem rekor bonservis bedeliyle transfer olarak Everton ve Crystal Palace formalarını giymişti. Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş formasıyla jeneriklik gollere imza atan Cenk, 2016 ve 2024 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'da görev yaptı. Cenk, ay-yıldızlı formayla 21 gol attı.

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#TRANSFER#Volkan Demirel#Cenk Tosun

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