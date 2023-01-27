Volkan Demirel Fenerbahçe'den bir transfer daha istedi! Mert Hakan Yandaş derken Jesus'un gözdesi...

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Süper Lig'de oynadığı 18 maçta 17 puan alan ve alt sıralardan kurtulma yarışında olan Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel bir yandan takımı zorlu mücadelede hazır tutmaya çalışırken bir yandan da transfer çalışmaları sürdürüyor. Volkan Demirel'in listesinde Fenerbahçe'den iki isim bulunuyor.

"EĞER İKNA EDEBİLİRSEN AL GÖTÜR"

Geçtiğimiz günlerde Volkan Demirel'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdiği ve Mert Hakan Yandaş'ı istediği iddia edilmiş, Ali Koç'un da Demirel'e "İkna edebilirsen al götür" dediği belirtilmişti.

BU KEZ JESUS'UN GÖZDESİNİ İSTEDİ

Volkan Demirel'in Mert Hakan'ın yanı sıra Fenerbahçe'den bir ismi daha istediği iddia edildi. Fanatik'in haberine göre genç teknik adam, Jorge Jesus'un sezon başında takıma kazandırdığı Lincoln Henrique'yi istiyor.

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Jesus'un ısrarla istediği ve 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Santa Clara'dan transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda toplam 30 maça çıktı, 2 gol atıp 6 asist yaptı. Asıl mevkisi orta saha ve sol kanat olan Lincoln, Fenerbahçe'de ağırlıklı olarak sol bekte görev yaptı.

Hatayspor ile Fenerbahçe arasında transfer görüşmelerinin devam ettiği ve bir hafta içerisinde kiralık transfer konusunun netleşmesinin beklendiği belirtildi.