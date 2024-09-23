Volkan Demirel: "Fenerbahçe'de Galatasaray'a yenilmek normalleşmiş, ben bunu kaldıramam"

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Fenerbahçe'nin eski kaptanı ve teknik direktör Volkan Demirel, Kadıköy'deki derbinin sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.



Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili konuşan Volkan Demirel, sarı lacivertli takımın maç motivasyonunun yeterli seviyede olmadığını ifade ederken "Geçin Volkan Demirel'i. Futbolcular dahil herkesin geçmişi anlatması lazım. Videolarla, sosyal medyalarla anlatılmaz. Yaşamadan anlatılmaz. Yaşamadan anlatan hikaye anlatıyordur. Dünkü maça geleceğim, ben gerçekten çok üzüldüm. Galatasaray’a yenilmek artık normalleşmiş. Ben bunu kaldıramam.. Tamam ben buradayım, teknik adamlık yapıyorum. Fenerbahçe'ye karşı müdahale etsem elimden geleni yaparım yanlış anlaşılmasın. Fenerbahçe yenilmiş. Üzülen var mıdır? Taraftardan başka üzülen var mıdır, bilmiyorum. Maçtan erken çıkmak istedim. Kızım dedi ki 'Baba ben çıkmak istemiyorum'.. Ona bir şey de diyemedim." şeklinde konuştu.

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"BEN ZATEN FENERBAHÇE'YE GELECEĞİM"



Volkan Demirel, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi yapacağı iddiasında bulunurken, "Hep söyleniyor Volkan hoca ekibe girse diye, benim böyle bir düşüncem yok. Ben zaten Fenerbahçe'ye bir gün geleceğim. İnşallah aklımdaki Fenerbahçe'yi, kafamdaki Fenerbahçe'yi en azından o duyguyu vermeye çalışacağım. Bu resimlerle, sosyal medyayla, eski maçların görüntüleriyle anlatılmaz. Yaşamadan hiçbir şey anlatamazsınız, yaşamadan anlatan hikaye anlatıyordur." şeklinde konuştu.

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"BUNU ANADOLU TAKIMLARINDA YİYEBİLİRSİN..."

TV100'de konuşan Volkan Demirel, skoru beklemediğini belirterek, "Derbilerde sonucu kestirmek zordur deriz ama bazen oyunun içindeki akış maçın nereye gidebileceğini gösteriyor. Daha da farklı olabilirdi. Belki ilk 10 dakika Fenerbahçe iyi başladı ancak daha sonra Galatasaray'ın istediği oldu" dedi.

Fenerbahçe'nin taçtan 2 gol yediğini aktaran Demirel, "İkinci yarının başında tek değişiklik oldu ancak bence 2-3 değişiklik yapılabilirdi. Fenerbahçe bugün 2 tane taçtan gol yedi. Bunu Anadolu takımlarında yiyebilirsin ama Fenerbahçe ile bunu yemek bence irdelenmesi gereken bir konu" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'nin derbideki oyun anlayışını eleştiren Volkan Demirel, "Fenerbahçe takımı duran toplarda adam adama oynayabilir bunu kabul edebilirim ama Fenerbahçe kendi seyircisi önünde adam adama bir yere kadar oynar, bir yerden sonra artık alan devreye girer. Mert Müldür'ün Yunus Akgün ile adam adama oynaması ikinci golün sebebiydi" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe'den saha içinde ve tribünde baskı görmediğini dile getiren Demirel, "Gol öncesi Sara'nın şutu Galatasaray'ın ilk pozisyonuydu. Sonra gelen taç atışıyla beraber Galatasaray oyunu almaya başladı. Aslında ilk 10 dakika Fenerbahçe vardı. 10 ile Sara'nın şutuna kadar da aslında bir oyun yoktu iki takımda da. Galatasaray bugün çok baskı görmedi. Temas olarak da görmedi, seyirciden de görmedi çünkü seyirci de maça giremedi. 1-0 olunca ister istemez bir kırılganlık başlıyor. Fenerbahçe camiası da uzun süredir başarıya hasret. Hemen bir tedirginlik başlıyor. Bugünkü maçın skorunu belirleyen saha içindeki şartlardır" dedi.