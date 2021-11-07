Volkan Demirel, "F.Bahçeliler mutlu değil" dedi ve tepkilere değindi! "Bence normal..."

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İrfan Can'ın kaçırdığı penaltının her şeyi değiştirdiğini söyleyen Demirel, "Antwerp maçından sonra ümitlenen bir Fenerbahçe vardı. Orada güzel bir oyun vardı. Bence Antwerp'teki oyun tekrarlanabilirdi bence. Penaltı kazanıyor, değerlendiremiyorsunuz. Maç bu hale geliyor. Penaltı atılsa oyun daha farklı yerlere gidecek." şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇELİLER MUTLU DEĞİL"

Fenerbahçelilerin mutlu olmadığını belirtip Vitor Pereira'nın oyuncu tercihlerini eleştiren Demirel, "Makas açılıyor. Liderin 10 puan gerisinde. Son dakikada gelen gol umutları tuttu ama Fenerbahçeliler mutlu değil. Fenerbahçe'nin daha net ve daha garanti galibiyetler alması gerekiyor. Bazı yanlışlar, bu net galibiyetlerin gelmesini engelliyor. Fenerbahçe'nin bu sene aynı ilk 11'le kaç maça çıktı? 16 resmi maça 16 farklı 11'le çıkmış. Kadro istikrarsızlığı futbolculardan mı, hocadan mı? Konya'da 41'de 3 değişiklik. Burada devrede 3 değişiklik. Yanlış oyuncularla başladım demektir bu. Taktik de değişti bugün." dedi.

"BENCE TEPKİLER NORMAL..."

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Kadıköy'de taraftarın istifa tepkisine de değinen Demirel, "Biz iyi giderken de Kadıköy'de tepki gördük. Kötü giderken normaldir. Yine bu oyuncular oynayacak. Galatasaray maçına bu oyuncular çıkacak. Bence tepkiler normal, doğru mu değil." diye konuştu.

DURAN TOPTAN YENEN GOLLER

Sarı lacivertlilerin duran toplardan yediği gollere dikkat çeken Demirel, "3 puanlık sistemde işler değişir. Takım içinde yanlış giden, yanlış yapılan durumlar var. Bu durumların düzelmemesi insanları rahatsız ediyor ve protesto oluyor. Geçen maç Konya'da duran toptan yendi, bu hafta yine duran toptan yendi. Fenerbahçe, duran toptan 4 yedi. 38 maçta yemesi lazım Fenerbahçe'nin bu kadar." ifadelerini kullandı.