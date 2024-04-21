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Volkan Demirel: Düşme hattında olmak çok üzücü

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#Hatayspor#Volkan Demirel#Antalyaspor
Volkan Demirel: Düşme hattında olmak çok üzücü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 21:59

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Antalyaspor maçının ardından, “Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Düşme hattının içinde olmamız bizi üzüyor. 15 puanlık bir durum var. Hatay'ı küme düşürmeden en iyi yerde bitirmek istiyoruz” dedi.

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Hatayspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Takımın mücadelesinden dolayı mutluyum, skordan dolayı üzgünüm. Oyuncularım gayet iyi mücadele ettiler. İlk yarı daha oyuna hakim olan bizdik. İkinci yarıda bulduğumuz pozisyon var. Değerlendirebilsek maç 2-0 olacaktı. Antalyaspor zor bir deplasmandır. Oyunun gelinde iyi oynadık. Yakaladığımız pozisyonlar bazen yetmiyor. Şansınızın da yanınızda olması gerekiyor. Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Düşme hattının içinde olmamız bizi üzüyor. 15 puanlık bir durum var. Hatay'ı küme düşürmeden en iyi yerde bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

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#Hatayspor#Volkan Demirel#Antalyaspor

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