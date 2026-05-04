Volkan Demirel dondu kaldÄ± Benim iÃ§in goldÃ¼r

SÃ¼per Lig'in 32. hafta mÃ¼cadelesinde GenÃ§lerbirliÄŸi, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'e konuk oldu. BaÅŸkent ekibi, 17. dakikada Tiago Ã‡ukur'un golÃ¼ne engel olamadÄ± ve sahadan 1-0'lÄ±k maÄŸlubiyetle ayrÄ±larak kÃ¼me dÃ¼ÅŸme potasÄ±na geriledi.

MAÃ‡A DAMGA VURAN POZÄ°SYON

KaragÃ¼mrÃ¼k-GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä±nÄ±n 65. dakikasÄ±nda yaÅŸanan pozisyon ise maÃ§Ä±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ti. Ceza sahasÄ±nda Goutas'Ä±n kafa vuruÅŸunu kaleci Grbic son anda Ã§Ä±kardÄ±. BaÅŸkent ekibinin oyuncularÄ± ve teknik heyet, bu topun Ã§izgiyi geÃ§tiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nerek yoÄŸun itirazlarda bulundu. Hakem ise devam kararÄ± verdi.

VOLKAN DEMÄ°REL DONDU KALDI!

GenÃ§lerbirliÄŸi Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Volkan Demirel son dÃ¼dÃ¼kle beraber bir sÃ¼re hareketsiz kaldÄ±. SonrasÄ±nda hakem OÄŸuzhan Ã‡akÄ±râ€™Ä±n yanÄ±na doÄŸru ilerledi. DiyaloglarÄ±n ardÄ±ndan Demirel, koridorda kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶rdÃ¼. Volkan Demirel, basÄ±n toplantÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmak Ã¼zereyken kÄ±rmÄ±zÄ± karttan haberi oldu ve basÄ±n toplantÄ±sÄ±na Ã§Ä±kamadÄ±.

VOLKAN DEMÄ°REL: '1 TANESÄ° NET GOL!'

Demirel, flaÅŸ rÃ¶portajda ise yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸa ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Ne dÃ¼ÅŸÃ¼nelim... Herkesin izlediÄŸi bir maÃ§ izledik. Ä°lk yarÄ±da ve ikinci yarÄ±da Ã§ok Ã¼stÃ¼ndÃ¼k. Bir tane duran toptan pozisyon verdik. Duran toptan Ã¶nce faul de yok. BugÃ¼n hakem, iki tane Ã§izgiden top Ã§Ä±ktÄ± diyorsunuz ama 1 tanesi net gol. Ben kaleci olduÄŸum iÃ§in anlÄ±yorum, o topa geriden hamle yaparsÄ±nÄ±z, baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ aÄŸlarla buluÅŸur.

'BU GOLÃœ KÄ°M VERMÄ°YOR?'

En azÄ±ndan 1 puan almamÄ±z gerekirdi. Kazanacak oyunu oynadÄ±k. Rakip kaleci Ã§ok iyiydi. 1 tane penaltÄ± kaÃ§Ä±rdÄ±k. Bunlar futbolun iÃ§inde var ama verilmeyen bir golÃ¼mÃ¼z var. Buna VAR karÄ±ÅŸÄ±yor mu karÄ±ÅŸamÄ±yor mu, yan hakem orta sahaya koÅŸtu. Bu golÃ¼ kim vermiyor? AnlamÄ±yorum. YazÄ±k oldu. Biz elimizden gelen mÃ¼cadeleyi gÃ¶stereceÄŸiz. KasÄ±mpaÅŸa maÃ§Ä± var, onu kazanÄ±p mÃ¼cadelemizi devam ettireceÄŸiz."

'BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N GOLDÃœR'

Geceye damga vuran pozisyon, Trio'da da yorumlandÄ±. Bahattin Duran pozisyonla alakalÄ±, "Ã‡ok ufak da olsa file gÃ¶rÃ¼yorum. Bu ÅŸu demek; top kale direklerinin bize gÃ¶re saÄŸÄ±na geÃ§miÅŸ. Ben santimetrelerle de olsa fileyi gÃ¶rÃ¼yorsam benim iÃ§in goldÃ¼r. Gol olmamasÄ± iÃ§in topun bu direklere temas ediyor olmasÄ± lazÄ±mdÄ±. Zor bir pozisyon ama ben bu haliyle gol olarak gÃ¶rÃ¼yorum." dedi.

'VAR BU TESPÄ°TÄ° YAPAMAZ'

BÃ¼lent YÄ±ldÄ±rÄ±m ise, "Sahada olan biri olarak bu kararÄ±n gol olmasÄ± gerekirdi. Riva'da da bulunmuÅŸ biri olarak bizim gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z netlikteki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerle VAR hakemi bu tespiti yapamaz. En ufak ÅŸÃ¼phe dahi olsa karÄ±ÅŸamaz, bir de o gÃ¶zle deÄŸerlendirmek lazÄ±m. CoÄŸrafik olarak bu kanÄ±tlanabiliyor mu?" sÃ¶zlerini sarf etti.

'BUNUN Ä°Ã‡Ä°N ONLINE TEKNOLOJÄ° OLMASI LAZIM'

Deniz Ã‡oban ise pozisyona dair ÅŸu yorumu yaptÄ±: "Ben VAR'da olsam yÃ¼zde yÃ¼z Ã§izgi ile iliÅŸiÄŸi kesilmiÅŸ diyemiyorum. GeÃ§miÅŸ de olabilir ama tamamen farazi olur. Online teknoloji olmasÄ± lazÄ±m bunun iÃ§in."

