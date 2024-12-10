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Volkan Demirel: 'Bu maç bizim hedef maçımız'

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#Volkan Demirel#Bodrum Fk#Sporanasayfa
Volkan Demirel: Bu maç bizim hedef maçımız
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 12:16

Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Net Global Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

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Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlı oyuncular geniş alanda pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Volkan Demirel, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Sivas maçında galibiyeti hedeflediklerini dile getirerek, "Bu maç bizim hedef maçımız çünkü rakibimiz olan bir takımla oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Ne yazık ki sahadaki şartlar bazen buna müsaade etmiyor. Oyuncuların bize dönüşlerinden, isteklerimize verdikleri yanıtlardan çok memnunum. Zamanla sonuç da gelecek. Hak eden bir oyuncu grubu var." diye konuştu.

Bu hafta 3 puanla başlayarak hedefe doğru ilerleyeceklerini vurgulayan Demirel, ara transfer döneminde de takıma yeni oyuncuların katılacağını kaydetti.

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Göreve gelirken takımın eksiği ve fazlasını anlattığını işaret eden Demirel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi o bölgelere doğru hareket ediyoruz. Ortamımız burada güzel, inşallah en uygun oyuncuları buraya getirmeyi düşünüyoruz. Buraya her futbolcuyu da sokmak istemem çünkü aile ortamı ve düzeni var. Bu düzeni bozmak istemiyorum. İnşallah buraya uygun, bize katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz."

 

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#Volkan Demirel#Bodrum Fk#Sporanasayfa

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