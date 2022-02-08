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Volkan Demirel: "Böyle bir maç hatırlamıyorum, orta hakem bile sakatlandı"

#Volkan Demirel#Karagümrük#Konyaspor
Volkan Demirel: Böyle bir maç hatırlamıyorum, orta hakem bile sakatlandı

Konyaspor karşısında uzatmada gelen golle 5-4 kazanan ve Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükselen Karagümrük’te Teknik Direktör Volkan Demirel maçın ardından konuştu. Futbolculuk kariyerinde dahi böyle bir maç hatırlamadığını söyleyen Demirel, "Orta hakem bile sakatlandı. Öyle bir tempo vardı” ifadelerini kullandı.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Konyaspor’u konuk eden ve normal süresi 4-4 biten mücadeleden uzatmada attıkları golle 5-4 galip ayrılarak çeyrek finale yükselen Karagümrük’te Teknik Direktör Volkan Demirel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Demirel, “Öncelikle sahadaki hakemlere, Konyasporlu oyunculara, kendi oyuncularıma, bugün maçı çeken ve bizimle olan spor muhabirlerine teşekkür ediyorum. Zor hava şartında takım sahada mücadele etti, sizler de dışarıda görev yaptınız. Kazandığımız için mutluyuz. Maçtan önce de söyledim hem fiziksel hem de saha içi organizasyonu olarak ligin en iyi takımlarında biriyle oynadık. Bu takıma karşı takımımın fiziksel performansı beni çok mutlu etti. Orta hakem bile sakatlandı, öyle bir maç oldu. 5-4 biten bir maçın keyfini çıkarmışlardır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Viviano hala üşüyordu"

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Konyaspor’un ligin en organize takımı olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Volkan Demirel, "Bence ligin en organize takımı Konyaspor. İlhan Palut’u uzun zamandır takip ediyorum. Maç içinde çok güzel diyaloglarımız oldu. Konyaspor ile alakalı sezon başından bu yana düşüncelerim farklı” dedi. Maçta soğuktan titreyen Viviano’nun durumu hakkında da konuşan Demirel, "Topla en az temas eden oyuncu kalecidir. Viviano içeride formasını çıkarmadan sıcak bir duş aldı. Hala üşüyordu, duştan sonra kendisine geldi. Ben kendi kariyerimde de bu kadar uzun süren ve bu kadar gollü biten bir maç hatırlamıyorum. Futbol anlamında keyifli oldu ama bu maçta yer alanlar için kolay bir maç olmadı" açıklamasını yaptı.

"Takımın fizik gücü beni sevindirdi"

Maçta forma giyen isimlerin fizik gücünün çok yüksek olduğunu da söyleyen Volkan Demirel, "Tüm takımla alakalı söylemek istiyorum. Çok karakterli oyunculardan oluşan bir takıma geldim. Maçın başında Borini, Toure ve Emre Mor’un yedek kulübesinde oturması planlandı. Ben gol yemeden bu dakikalara kadar gelmesini planlamıştım ama bu şekilde devam etti. Skoru ele almak için plan yapmıştık. Bu planımız da golleri getirdi. Güzel bir maç oldu. Takımı da fiziksel olarak gördük. Fizik anlamında iyi bir takım vardı ama şu anda daha da farklı bir durum söz konusu. Bu da beni sevindirdi" diyerek sözlerini tamamladı.

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#Volkan Demirel#Karagümrük#Konyaspor

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