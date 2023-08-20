Volkan Demirel: Ben memnun değilim

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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Bugün ligin ilk haftası kazanan 2 takımın mücadelesi vardı. Ancak iklim şartları, belki nem oyunun görsel kalitesini düşürdü diye düşünüyorum. Hava her iki takımın oyuncularını da zorladı. Belki 60. dakikadan sonra bizim yapabileceklerimizi kısıtladı diyebilirim. Oyunun ilk yarısı istediğimiz gibi bir oyun oldu. Daha doğru yerleşen, kazandığımız toplarla istediği genişliği yakalayan, savunma arkasına bulduğumuz anlar yaşadık. Hem geriden oyun başlayarak hem de rakip çıkarken kazandığımız toplarla belki becerili olsak ilk yarıda gol olabilecek pozisyonlar yakaladık. Buna karşı da Hatay takımında çok fazla pozisyon vermedik. İkinci yarıda aynı stratejiyle oynayalım istedik ama bu kez rakibimiz daha doğru oynadı. Dakikalar ilerledikçe yorgunluk oldu bizde. Evet belki top rakipteyken maç boyunca net pozisyon vermedik ama ikinci devrede oyun üstünlüğünü Hatay'a verdik. İlk yarıda yakaladığımız geniş alanları yakalayamadık, doğru opsiyonları yakalayamadık. Bugün birer puan akça gibi duruyor. Şimdi önümüzdeki maça hazırlanacağız. Takım genç oyunculardan kurulu bir takım, bunu planlayarak yaptık. Transfer çalışmalarımız devam edecek. Belki ligimizdeki tüm takımlar için geçer. Takımımız tamamlandığında hem genç oyuncuları geliştireceğimiz ortamı daha sağlıklı edeceğiz hem de bu sonuçları devam ettirmeye çalışacağız. Rakibimizi de bundan sonraki maçlarda başarılar diliyoruz" dedi.

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VOLKAN DEMİREL: "İSTEDİĞİMİZ SONUÇ OLMADI"

Hatayspor Teknik Direktörü VOLKAN DEMİREL ise hava sıcaklığının herkesi etkilediğini belirterek, "Oyuncular da etkilendi. Biz yedek kulübesindeki hocaları da etkiledi. Açıkçası benim adıma istediğimiz sonuç olmadı. Ama tabii ki futbolcularıma da rakip oyunculara da hak vermek istiyorum gerçekten çünkü hava şartları müsaade etmedi. Neticesinde birer puan aldık. Bana sorarsanız ben memnun değilim. Eminim ki karşı tarafta memnun değildir. Ancak en büyük faktör havanın bu kadar sıcak olması" diye konuştu.

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