Volkan Demirel: Beklentileri yükselttiğimizin farkındayım

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Süper Lig’in 14’üncü haftasında Hatayspor Mersin’de konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit açıklamalarda bulundu.

1 puanı hak ettiklerini dile getiren Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gabriel Margarit, "Bugün önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü ligin ilk devresini kapattık, bu son maçımızdı. Buraya geldiğimizde takımın 0 puanı vardı ancak şu ana kadar 21 puan topladık. Defansif olarak iyi performans ortaya koyduk ofansif olarak da 2-3 tane pozisyona girdik fakat bunları değerlendiremedik. Bana göre futbolcularım bugün verdiği mücadele ile 1 puanı hak ettiklerini düşünüyorum, kalpten oynadılar. Gelecek hafta Fenerbahçe’ye karşı zorlu bir maç bizi bekliyor. Sumudica hocamız rahatsızlığı nedeniyle bu hafta kulübede olamadı ama Fenerbahçe maçında kulübede olacaktır. Onunla Fenerbahçe’den puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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VOLKAN DEMİREL: KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇTI

Karşılamanın ardından değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, aslında kazanmaları gereken bir maçta berabere kaldıklarını belirterek, "Baktığımızda beraber kaldığımız maç sayısı 8. berabere kaldığımız maç sayılarının 5'i de 0-0 biten bir maç. En azından 3 tanesinden galip gelsen, 1 gol atsan şu an başka bir şey konuşuruz. Ama ne yazık ki skor alamazsanız, olumsuzluklar ön plana çıkıyor. Çalışacağız, devam edeceğiz. Gol pozisyonlarını daha iyi değerlendirmeye çalışacağız. Sonuçta baktığımızda bu takım ilk 8 hafta çok üst düzey bir performans gösterdi ve beklentileri yükselttik bunun farkındayım. Ama yeni bir takım olduğumuzu, sadece Kamil ile Erce ile geçen seneden Türkiye ligini bilen oyuncularla oynadığımızı dile getirmek lazım. Biz çalışıp pozisyon üretmeye devam edeceğiz. Çünkü analizlerimize baktığımızda gol bölgesine girişte, ortada, şut atmada, her şeyde yukarıda, yani takımın genel skora baktığımızda, yukarıda olduğu bir tabloda görüyoruz. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yakaladığımız pozisyonları atmaya çalışacağız ve yukarılara tırmanmaya çalışacağız" diye konuştu.