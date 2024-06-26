×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Volkan Demirel babasını gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı

Güncelleme Tarihi:

#Volkan Demirel#Ali Naci Demirel#Futbol
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 18:32

Teknik Direktör Volkan Demirel’in babası Ali Naci Demirel son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in dün vefat eden babası Ali Naci Demirel, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Demirel için Acarkent Acarlar Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Volkan Demirel ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti.

Acarkent Acarlar Camii’nde kılınan cenaze namazına, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli eski futbolcular, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.71 yaşında vefat eden Ali Naci Demirel’in cenazesi Beykoz’daki Görele Köyü Mezarlığı’na gömüldü.

VOLKAN DEMİREL GÖZYAŞLARIN BOĞULDU

Haberin Devamı

Babası Ali Naci Demirel'i ani bir şekilde kaybeden Volkan Demirel cenazede gözyaşlarına boğuldu.

Cenazede gözyaşlarını tutamayan Volkan Demirel, babasını gözyaşlarıyla uğurladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Volkan Demirel#Ali Naci Demirel#Futbol

BAKMADAN GEÇME!