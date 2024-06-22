Volkan Demirel açıkladı: 2032'de Milli Takım'da hocalık...

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük ve Hatayspor gibi takımları çalıştıran Volkan Demirel, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ımıza dair Tivibuspor'a konuştu.

"HER ŞEYİMİZLE HAK EDİYORUZ"

Başarıyı hak ettiğimizi kaydeden Demirel, "Bütün Milli Takım, ruhuyla, onuruyla, gururuyla oyuncularımız sahada; taraftarımız, vatandaşlarımız da tribünde elinden geldiği kadarıyla destek vererek bu akşam Türkiye adına güzel bir akşam olacağını düşünüyorum. Çünkü biz gerçekten bunu hak ediyoruz. Biz her şeyimizle bunu hak ediyoruz. İnşallah bu turnuvada bunu başarırız." diye konuştu.

"2008'DEN DAHA FAZLASINI BAŞARABİLİRİZ"

A Milli Takım'a çok inandığını kaydeden Volkan Demirel, "Çok genç bir takımımız var. Genç olmasına rağmen tecrübeli bir takımımız var. Avrupa'da oynayan çok oyuncularımız var. Duygularımızı da buna ekleyebilirsek 2008'de başardığımızdan daha fazlasını başarabiliriz. Ben buna inanıyorum. Bu akşamki maçı geçersek eğer önümüzün çok açık olduğunu düşünüyorum." dedi.

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"HEDEFİM 2032"

2032'de A Milli Takım'ı çalıştırmayı hedeflediğini söyleyen Demirel, "Hedefim inşallah 2032'de A Milli Takım'da teknik direktör olarak bulunmak. Türk bayrağının olduğu her yerde görev almaya hazırım!" şeklinde konuştu.