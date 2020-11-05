MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVolkan Can: "Kırklarelispor olarak kupada hedefimiz şampiyonluk..."
GeriFutbol Volkan Can: "Kırklarelispor olarak kupada hedefimiz şampiyonluk..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:55 | Son Güncelleme:

Volkan Can: "Kırklarelispor olarak kupada hedefimiz şampiyonluk..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Volkan Can: "Kırklarelispor olarak kupada hedefimiz şampiyonluk..."
Abone Olgoogle-news

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek adını 4. tura yazdıran Misli.com 2. Lig ekibi Kırklarelispor'da kupa heyecanı yaşanıyor.

Geçen yıl tarihinde ilk kez büyük bir başarı yakalayarak çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Kırklarelispor, yeniden kupa hesapları yapmaya başladı.

Kırklarelispor Kulübü Başkanı Volkan Can, AA muhabirine, kupada yeniden bir başarı hikayesi yazmak istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını belirten Can, TFF 1. Lig takımı Ümraniyespor'u yenmenin kolay olmadığını kaydetti.

Futbolcularını tebrik eden Can, hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu ifade etti.

Ziraat Türkiye Kupası | Ümraniyespor 0-1 Kırklarelispor
Ziraat Türkiye Kupası | Ümraniyespor 0-1 Kırklarelispor

- "Bir üst tura yükselen Kırklarelispor'u tebrik ederim"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'de Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u eleyerek bir üst tura adını yazdıran Kırklarelispor'u tebrik etti.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu başarıda emeği geçen futbolcu, teknik ekip, yönetimine ve pandemi sebebiyle takımlarıyla birlikte olamayan ancak kalpleri Kırklarelispor için atan taraftarlarımıza teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Taraftarlardan Uğur Çevik ise geçen yıl yaşanan heyecanı bu yılda yaşanacağına inandığını belirtti.
Takıma güvendiklerini bildiren Çevik, her zaman yeşil-beyazlı ekibin arkasında olduklarını kaydetti.

 

Volkan Can: Kırklarelispor olarak kupada hedefimiz şampiyonluk...

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle