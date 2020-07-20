Volkan Babacan baba oldu!
Başakşehir Futbol Takımı’nın kalecisi Volkan Babacan ile spiker Hilal Özdemir (Babacan) çiftinin, bugün ikiz kız bebekleri dünyaya geldi.
Doğum Acıbadem Maslak Hastanesi’nde, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü, saat 08:24 ve 08:25’te, sezaryenle gerçekleşti. Çift, ikiz bebeklerine Ayşe ile Bade adlarını verdi.
Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı / Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici bebeklerin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
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