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Haber Giriş: 20.07.2020 - 12:15,Son Güncelleme:

Volkan Babacan baba oldu!

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Volkan Babacan baba oldu!
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Başakşehir Futbol Takımı’nın kalecisi Volkan Babacan ile spiker Hilal Özdemir (Babacan) çiftinin, bugün ikiz kız bebekleri dünyaya geldi.

Doğum Acıbadem Maslak Hastanesi’nde, 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü, saat 08:24 ve 08:25’te, sezaryenle gerçekleşti. Çift, ikiz bebeklerine Ayşe ile Bade adlarını verdi.

Acıbadem Maslak Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı / Perinatolog Prof. Dr. İbrahim Bildirici bebeklerin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

 

Volkan Babacan baba oldu

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