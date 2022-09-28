Canlı: Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor.

Dördüncü set oynanıyor

Türkiye: 10

Dominik Cumhuriyeti: 17

İlk set sonucu: Türkiye 21-25 Dominik Cumhuriyeti

İkinci set sonucu: Türkiye 25-21 Dominik Cumhuriyeti

Üçüncü sert sonucu: Türkiye 25-18 Dominik Cumhuriyeti

Filenin Sultanları, B Grubu'ndaki üçüncü maçı bugün TSİ 18.30'da başladı. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Millilerin B Grubu’ndaki maç programı ise şu şekilde:

28 Eylül Çarşamba TSİ 18.30 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

29 Eylül Perşembe TSİ 18.30 Türkiye-Hırvatistan

01 Ekim Cumartesi TSİ 21.30 Türkiye-Polonya(UA-S)

B GRUBU'NDA 5 RAKİBİMİZ VAR

Filenin Sultanları, 24 takımın yer aldığı FIVB Dünya Şampiyonası’nda B Grubu’nda Polonya, Dominik Cumhuriyeti, Güney Kore, Tayland ve Hırvatistan ile mücadele ediyor.

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Milliler, B Grubu’ndaki ilk maçını Hollanda’nın Arnhem şehrinde, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya’nın Gdansk kentinde oynayacak. Grup karşılaşmalarının ardından gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar ikinci etaba yükselecek.

İkinci etap karşılaşmaları, 16 takımın katılımıyla 4-9 Ekim, çeyrek final karşılaşmaları, 8 takımın katılımıyla 11 Ekim, yarı final müsabakaları ise 13 Ekim’de oynanacak. Organizasyon, 15 Ekim’de gerçekleştirilecek üçüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek.