Voleybolda Fenerbahçe Opet-Sistem9 Yeşilyurt maçı, bir kez daha ertelendi

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'mızın, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 30. haftasında 12 Mart Cuma günü Sistem9 Yeşilyurt ile oynayacağı karşılaşma, takımımızda Kovid-19 pozitif vakalarına rastlanması nedeniyle tehir edilmiştir. Voleybolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.